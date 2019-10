Vészhelyzet a bankok harmadánál! Lábjegyzetté válnak a történelemben?

Értékteremtés helyett tulajdonosi értéket rombol a globális bankrendszer mintegy 60 százaléka, pedig a gazdasági lassulás miatt ennél már csak rosszabb lesz a működési környezet a következő években – figyelmeztet a McKinsey friss éves globális banki jelentésében. A bankok mintegy egyharmada az utolsó órában van, amikor még előre menekülhet, ellenkező esetben eltünteti őket saját tehetetlenségük vagy még inkább az egyre nagyobb fenyegetést jelentő fintech cunami.

Fő megállapítások

„Az utolsó boxkiállás? A bátor ciklusvégi lépések ideje” - nagyjából így fordítható le a címe a McKinsey friss éves globális banki jelentésének, amely szokás szerint rendkívül érdekes adatokat és meglátásokat közöl a világ bankrendszeréről. A tanulmány legfontosabb megállapításai az alábbiak:

egyértelműen a gazdasági ciklus késői fázisába lépett a bankszektor, lassul az üzleti volumen és a bevételek növekedése is,

a globális banki hitelállomány már csak 4,4%-kal növekedett 2018-ban, ami a legalacsonyabb az elmúlt 5 évben, és 150 bázisponttal elmarad a nominális GDP-növekedéstől is, miközben a hozamgörbe vészjóslóan laposodik.

10,5%-on stagnált tavaly az immateriális tételektől tisztított tőkearányos megtérülés (ROTE) a globális bankrendszerben annak ellenére, hogy a kamatok kis mértékben emelkedtek,

meredeken visszaesett a feltörekvő piacok bankszektorainak teljesítménye, itt a bankok átlagos ROTE-ja a 2013-as 20%-ról 14,1%-ra csökkent, elsősorban a digitális felforgatók miatt,

ezzel szemben javult a helyzet a fejlett piacokon a hatékonyságnövelés és a kockázati költségek (ez rekordalacsony, mindössze 12 bázispont volt tavaly) csökkenése miatt, ezek a ROTE-jukat 6,8%-ról 8,9%-ra növelték,

összességében azonban a világ bankjainak közel 60%-a értéket rombol, és nem teremt (akkor, amikor a kockázati költségek rekord alacsonyan vannak!), vagyis tőkearányos megtérülésük elmarad tőkeköltségüktől, amit tovább ronthat a gazdasági lassulás, illetve az alacsony, sőt negatív kamatkörnyezet.

Kiemelten foglalkozik a tanulmány a fintech, illetve bigtech cégek által teremtett kihívásokkal is, ezek a cégek a legmagasabb tőkearányos megtérüléssel rendelkező, vagyis a legcsábítóbb üzleti szegmensekben támadnak a leginkább. Azokon a területeken, amelyek együttesen a globális banki bevételek mintegy 45%-át adják.

A fejlett elemzési módszerek és a mesterséges intelligencia fejlődésével a digitalizáció a papírintenzív üzleteket (jelzáloghitelezés, tőkepiaci és befektetési banki üzletág vagy CMIB, illetve kereskedelmi és tranzakciós banki tevékenységek) is eléri. A tradicionális bankok előtt álló legnagyobb kihívás, hogy nagy összegeket kell fektetniük azokba az innovációkba, amelyek nemcsak képessé teszik őket a digitális innovátorokkal szembeni fej fej melletti versenyre, hanem üzleti modelljeiket is átalakítják.

A fintech cégek előnye a bankokkal szemben a gyengébb szabályozottság és az örökölt tehetetlenség hiányából származó magas költséghatékonyság. Ennek is köszönhető, hogy miközben a fintechek és a bankok is bevételeik közel 7%-át költik IT-ra, a bankok az informatikai költségvetésük 35%-át költik csak innovációra (a maradék az örökölt architektúrára megy el), velük szemben a fintecheknél ez az arány 70%. A feltörekvő országokban nagyobb a bankok lemaradása (bevételeik arányában hozzájuk képest háromszor annyit költenek IT-ra a fejlett piaci bankok), ami meglepő lehet, tudván, hogy a piacról érkező fintech kihívás ezekben az országokban jóval nagyobb (részben azért, mert a szabályozás sokkal kevésbé védi a bankok pozícióit).

Miközben az évek óta tartó hagyományos költségcsökkentések hatása egyre kisebb, a bankok többsége továbbra sem rendelkezik a fintechekkel, a neobankokkal és a digitális óriásokkal való versenyhez szükséges hatékonysággal. Ezek a szereplők a hagyományos bankokhoz képest feleakkora határköltséggel képesek tevékenykedni.

Mi magyarázza a különbséget az értéket teremtő és az értéket romboló bankok között?

Ebben a környezetben is vannak persze sikeres bankok, de mi a titkuk? A válasz röviden: 1. a földrajzi elhelyezkedés, 2. a méret, 3. a megkülönböztető stratégia és 4. az üzleti modell. A McKinsey úgy találta, hogy az alapvető értéket 70%-ban határozza meg egy bank földrajzi elhelyezkedése. Az USA bankjai például közel 10 százalékponttal nagyobb megtérülést érnek el, mint Európa bankjai.

A tanácsadócég kutatásai azt is igazolják, hogy a mérettel együtt a megtérülés is nő: bár vannak jól teljesítő kis, niche piaci bankok is, ezek inkább a kivételt, mint az általános szabályt jelentik. Az üzleti modell is sokat számít: az értékpapír-brókeri iparágban például jelentősen csökkentek a marzsok az elmúlt fél évtizedben, náluk még a jó méret és a jó földrajzi elhelyezkedés sem elég a tőkeköltség kitermeléséhez.

A McKinsey szerint a kockázatkezelés, a hatékonyság- és a bevételnövelés területén tett innovatív lépésekkel tud egy bank kitörni az alacsony megtérülésből. Előbbi területén a fejlett elemzési módszerek (advanced analitycs, AA) és a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) már új és nagy hatékonyságú kockázatkezelési eszközöket kínálnak.

Miután a költségcsökkentési programok kifulladóban vannak, a versenyelőnyöket nem teremtő banki feladatok automatizálására és kiszervezésére is sor kerülhet, a szabályozói és jogi megfelelési tevékenységek „iparosítása” például önmagában 60-100 bázisponttal javíthatja a tőkearányos megtérülést. Végezetül a legértékesebb növekedést ígérő ügyfél- és termékszegmensek kiválasztását ajánlja a McKinsey, amelyekre a legjobb ügyfélélményt megteremteni képes munkaerőt érdemes allokálni.

A bankok 20%-a generálja a gazdasági hozzáadott érték 100%-át

Négy csoportba sorolja a McKinsey a világ bankjait:

Piacvezetők, akik a bankok 20%-ét adják, de a bankszektor egésze által megtermelt gazdasági hozzáadott érték 100%-át generálják. Jellemzőjük, hogy az innovációba és a következő gazdasági ciklusban hasznosuló méretnövelésbe egyaránt pénzt fektetnek, intelligensen újrabefektetik tőkéjüket és erőforrásaikat. 79%-uk partnerségre lépett mára valamilyen fintech céggel. Ellenállók: a bankok közel 25%-a egyelőre megőrizte vezető helyét a kihívásokkal teli piacokon is, többek között Európában. Nekik most ökoszisztémák kialakításával érdemes túlnőni közvetlen ügyfélkörükön, az innováció segítségével differenciálva működésüket. Követők: a bankok közel 20%-a nem ért el kellő méretet, és a kedvező piaci dinamika ellenére gyengébbek hasonló versenytársaiknál. Fennáll náluk a visszaesés kockázata, azonnal a meglévő tevékenységük méretének növelésébe, az üzleti modell differenciálása és a radikális költségcsökkentés felé kellene mozdulniuk. Megtámadott bankok: a bankok közel 35%-a globális szinten a szükségesnél kisebb mérettel működik és emellett kedvezőtlen piaci körülményektől szenved. Üzleti modelljük gyenge, sürgős változtatásra szorul. Más bankokkal való összeolvadás vagy egy erős vevőnek történő eladás lehet a megoldás náluk.

Utóbbiak természetesen a legveszélyeztetettebb bankok, számukra most jön el az utolsó „boxkiállás” lehetősége, ellenkező esetben – ahogy az elemzés fogalmaz – lábjegyzetek lesznek a történelemben.