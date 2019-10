Erős számok az Erstétől, tovább hasít a magyar leánybank

Az egy évvel korábbit 8%-kal felülmúló és az elemzők várakozását is meghaladó, 491 millió eurós adózás utáni eredményt ért el az Erste Group a harmadik negyedévben. A régió gazdasági konjunktúrájának megfelelően a bevételek és az üzleti állományok nőttek a banknál, miközben a költségeit csökkenteni tudta a bankcsoport. Közölték: tartják magukat az idei évre kitűzött 11%-os tőkearányos megtérülési (ROTE) célhoz. A magyar leánybank az előző negyedévhez hasonlóan 48 millió euróval járult hozzá a profithoz.

Az osztrák bankcsoport által 15 elemző megkérdezésével összeállított elemzői konszenzus alapján 480 millió eurós profitot ért volna el a társaság a harmadik negyedévben, ezt 11 millió euróval sikerült megfejelnie a társaságnak.

Nemcsak az elemzői várakozásokhoz, hanem az egy évvel korábbi adatokhoz is képest pozitív a kép:

a nettó kamatbevételek 2,5%-kal nőttek a negyedév során, az év első kilenc hónapjában pedig 4,3%-kal bővültek elsősorban a cseh, valamint a román és a magyar leányvállalatoknak köszönhetően,

a nettó díj- és jutalékbevételek még nagyobb, 6,9%-os mértékben növekedtek a negyedévben, és 3,7%-kal az első kilenc hónapban a pénzforgalmi szolgáltatások, valamint a hitelezés és vagyonkezelés bővülése nyomán,

a kereskedési tevékenység eredménye negatívból pozitívba váltott a negyedév során, a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök átértékelési hatások miatt azonban negatívan befolyásolta az eredményt.

A költségek is kedvezően alakultak:

a működési ráfordítások 1,1%-kal csökkentek a negyedév során, összességében az általános igazgatósági költségek 1,9%-kal bővültek így az első három negyedévben, utóbbi mögött leginkább a személyi ráfordítások emelkedése áll,

az első három negyedév egyéb igazgatási költségei között szerepel a betétbiztosítási alapokba 2019. évre várható hozzájárulás szinte teljes egésze 97,7 millió euró értékben (egy évvel korábban ez a tétel 84,2 millió eurót tett ki),

jelentős mértékű megtérülést sikerült elérni már leírt hiteleken, elsősorban Csehországban, Magyarországon és Romániában, illetve egyéb kötelezettséghez és nyújtott garanciákhoz kötődő céltartalék-felszabadítás történt Ausztriában, Csehországban és Romániában, így a kockázati költségek a harmadik negyedévben sem jelentettek gondot, 0,1 millió eurót vissza is írt a társaság.

Összességében javult a költség/bevétel ráta: az előző év első három negyedévének 60,9 százalékáról 58,6 százalékra. A nem teljesítő hitelek aránya most már csak 2,7 százalékot tett ki, az NPL-fedezeti ráta 76,9 százalékra nőtt.

A bankcsoport mérlegfőösszege 252,1 milliárd euróra nőtt az előző év végi 236,8 milliárd euróról, éves összevetésben az ügyfélhitel-állomány 6,4%-kal, az ügyfélbetétek állománya 7,9%-kal került feljebb euróban számítva.

A leánybankok közül az osztrák és a cseh hozta most is a legmagasabb profitot, ketten együtt a nyereség kétharmadát biztosították az Erste Group számára. A magyar leánybank hozzájárulása közel 10%-os volt, hiszen 48 millió eurót sikerült elérnie (az első három negyedévben így közel 40 milliárd forint a nyereség), hasonlóan az egy évvel korábbihoz. Ezúttal a román leánybank is szépen teljesített a maga 68 millió eurójával, de sem a szlovák, sem a horvát, sem a szerb leánybankra nem lehetett panasz.

Ami a kilátásokat illeti, az Erste szerint a működési környezet várhatóan támogatja a hitelezés bővülését. Az Erste Csoport 11 százalékot meghaladó ROTE (tőkearányos megtérülés) elérését tűzte ki 2019 egészére (az átlagos tőke 2019. évi mértéke alapján). A célkitűzést alátámasztó feltételezések között szerepel, hogy a bevételek nagyobb mértékben nőnek, mint a kiadások (feltételezve, hogy a nettó hitelállomány az egyszámjegyű skála közepe felé található értékkel bővül), valamint, hogy a kockázati költségek is emelkednek, ám még így is historikusan kedvező szinten (legfeljebb 10 bázisponton) maradnak, emellett az adóráta 20 százalék alatt lesz – közölték.