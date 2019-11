Felpörgetné Németország a bankuniót, Olaszország aggódik

A hazai állampapír-vásárlást ösztönző európai bankszabályok megváltoztatását szeretné elérni Németország (a téma már régen terítéken van), Olaszország szerint azonban ez súlyosan érintené az eurózóna bankjait. A németek által hosszú évekig megakasztott egységes betétbiztosítás ügye azonban lendületet kaphat.

A Financial Times által ezen a héten megszellőztetett német javaslatok szerint megszüntetnék azt a gyakorlatot, hogy nulla kockázati súllyal veszik figyelembe az európai tőkeszabályok a hazai állampapírokat a bankok eszközei között.

Az olasz pénzügyi és gazdasági miniszter, Roberto Gualtieri azonban a Financial Times tudósítása szerint arra figyelmeztetett Brüsszelben, hogy globális hátrányba hozná egy ilyen szabályozás Európa bankjait, és hogy Róma álláspontja „messze” van e tárgyban Berlinétől.

Olaf Scholz német pénzügyminiszter azzal védekezik a kritikákkal szemben, hogy csak egy bizonyos állományhatár felett, és fokozatosan vezetnék be az állampapírokra vonatkozó tőkekövetelményeket.

Németország a bankunió más elemeiben is előrelépést javasol: a hosszú évek óta húzódó egységes betétbiztosítási rendszer megteremtésére is nyitottak ma már, a német javaslatok erre vonatkozó elképzeléseket is tartalmaznak.