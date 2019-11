Fontos határidő közeleg a kgfb-kampányban – Már csak pár nap maradt a döntésre

Mivel a december 1-jei határidő idén vasárnapra esik, kgfb-szerződésük személyes vagy levélben történő felmondást legkésőbb november 29-ig el kell juttatni a biztosítókhoz – derül ki a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) közleményéből.

A korábbi években tapasztalt tendenciák szerint az utolsó hét során zajlik le az év végi szerződésváltások mintegy 40 százaléka, vagyis az előzetesen becsült 130 ezer váltóból 50 ezer gépjármű-üzemeltető a következő napokban fog lépni – jelzi előre Papp Lajos, a FBAMSZ gépjárműszekciójának elnöke – Mivel a felmondásnak a határidőre be is kell érkeznie, azt levélben szerdáig, a biztosító ügyfélszolgálati irodájában pedig legkésőbb péntekig lehet jelezni. Az elektronikus úton történő felmondásra még a hétvégén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást – tette hozzá.

A független alkuszok előzetes visszajelzései szerint idén az év végi kampányban a szerződések felét három biztosító, a K&H, a Genertel és a Groupama köti.

Az idei évben is tízből kilenc szerződésváltás már a független alkuszokon keresztül zajlik, ami annak is köszönhető, hogy ők kínálják a legösszetettebb ügyféltámogatást. Kalkulátoraik megbízhatóan hasonlítják össze a biztosítók árajánlatait, a kalkulált díjra pedig árgaranciát is vállalnak. A hitelességet garantálja az is, hogy az alkuszportálok működését és kalkulációs pontosságát az MNB szúrópróbaszerű vizsgálatokkal is ellenőrzi.