A Moody’s kitér arra is, hogy a német bankok nyereségessége már most is gyenge, viszont a következő 12-18 hónapban tovább romlik majd, ahogy a kamatbevételeik tovább esnek.

„A hagyományos bankok küszködnek majd azzal, hogy nagyobb bevételre tegyenek szert, mint a költségeik a tartósan alacsony kamatkörnyezetben” – kommentálják a Moody’s elemzői.

A szakértők kitérnek arra is, hogy a kisebb, bankbetéteken keresztül finanszírozott pénzintézetek vannak a legnagyobb veszélyben, közben a nagyobb bankok problémái tovább fokozódhatnak.

Az elemzőcég prognózisa egy nappal azután jött ki, hogy az Európai Központi Bank (EKB) közölte: az eurozóna növekedésére jelenleg a legnagyobb veszélyt a bankok csökkenő nyereségessége jelenti.

Címlapkép: Leon Neal/Getty Images