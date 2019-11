Nem hiszed el, mit keresnek a gazdagok égre-földre – Így tartják pénzüket biztonságban

Egyre több vagyonos ember tart egy újabb recessziótól a világgazdagságban, így igyekeznek biztonságos helyen tudni érték- és vagyontárgyaikat. Miután pedig a bankok elkezdtek negatív kamatokat felszámolni a nagyobb készpénztartás után, a gazdagok hirtelen nagy érdeklődést mutatnak a nem banki széf- és értékmegőrző cégek szolgáltatásai iránt. De azért ezek sem olyan biztonságosak, a bankok már csak tudják.

Ugrásszerűen megnőtt a széfek iránti kereslet

Egyre többen aggódnak a gazdagok között is amiatt, hogy előbb-utóbb beköszönt a recesszió a világban. Ezt bizonyítja, hogy a UBS Global Wealth Management felmérése szerint egyre több befektető kezd jelentős készpénzt felhalmozni, mivel úgy gondolják, hogy a következő nagyobb recesszió már jövő év vége előtt bekövetkezhet.

A pénzüknek és egyéb vagyontárgyaiknak biztonságot keresők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a széfszolgáltatások iránt, de nem a bankoknál, hanem a privát széfszolgáltatóknál.

Az IBV International Vaults az egyik legnagyobb ilyen széfszolgáltató a piacon, amely következő hónapban nyitja meg acélfalakból épített „menedékházát” a gazdagok számára Londonban. Elmondásuk szerint heti szinten kapnak telefonhívást olyan apartman-méretű acélszoba iránt, amelynek éves költsége 2,5 millió font. A kereslet tehát megvan.

A Bloomberg cikke szerint a jelenség nem korlátozódik egyedül Londonra, a svájci és amerikai gazdagok is keresik a legjobb a helyet a pénzük, értékes nemesfémjeik vagy éppen kriptovalutáik tárolására. Sokan a recessziótól tartanak, sokan a természeti katasztrófáktól, megint mások pedig a banki negatív büntetőkamatokat akarják elkerülni a túl sok pénz bankokban való tárolásával.

A kereslet felfutását a svájci Swiss Gold Safe cég is alátámasztja, elmondásuk szerint a széfek iránti kereslet különösen nyár óta ugrott meg jelentősebben. Néhány becslés szerint csak az USA-ban több mint 25 millió értékmegőrző van.

Az értékmegőrzők a pár centiméteres mérettől egészen egy konyhaszekrény nagyságú megőrzőt is jelenthetnek, emellett vannak adómentes zónákban - mint Szingapúr, Genf vagy Delaware – bérelhető raktárak is, bár ez utóbbiak bérlése általában időhöz kötött. Hogy ezekben milyen értékek lapulnak, jól bizonyítja az is, hogy egy magángyűjtő a Citibank egyik ilyen megőrzőjében tartotta a „Crown of the Andes” műkincset, amit aztán a Metropolitan Museum of Art vásárolt meg.

A széfek sem mindig olyan biztonságosak

Idén a UBS és a Credit Suisse is bejelentette, hogy vizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudná büntetni a gazdag ügyfelek esetében a túlzott készpénztartást. A pénztartásnak ez az extra költsége sokakat az alternatív tárolás felé irányít, amely lényegesen olcsóbb lehet. Az értékmegőrzést nyújtó nem banki szolgáltatók térnyerése néhány svájci jogalkotónak már szemet szúrt, mivel kérdésként vetődik fel, hogy ezek a szolgáltatók mit tesznek a pénzmosás megelőzése érdekében, nem beszélve arról, hogy rájuk nem vonatkoznak olyan mértékű ellenőrzési és felügyeleti szabályozás, mint a hagyományos bankokra.

A New York Times egy korábbi cikkéből kiderül az is, hogy a széfszolgáltatók szeretik minimalizálni felelősségüket abban az esetben, ha bármi történne a náluk tárolt érték-és vagyontárgyakkal. A Wells Fargónál például a széfszolgáltatásra kötött szerződés 500 dollárban maximálja a bank felelősségét. A Citigroupnál a limit az értékmegőrző éves költségének 500-szorosa, a JP Morgannél pedig 25 ezer dollárig terjed a bank felelőssége.

Egyes becslések szerint éves szinten mintegy 33 ezer széf sérül meg lopás vagy valamilyen természeti katasztrófa miatt. A bankokon pedig ezen veszteségek visszakövetelése nagyon nehéz.

Ugyanezek a veszélyek a nem banki széfszolgáltatóknál is felmerülhetnek, bár honlapjaikon részletesen kifejtik, milyen biztonsági intézkedésekkel védik az emberek vagyontárgyait. A Swiss Gold Safe ezeket a lépéseket ebben a kisvideóban szemlélteti:

Az IBV International Vaults a honlapján többek között kifejti, hogy golyóálló üvegekkel, kamerákkal rendelkeznek, a kétkulcsos beléptetés miatt egy széfet vagy trezort csak az adott ügyintézővel együtt lehet kinyitni, emellett működik biometrikus leolvasó és szeizmikus érzékelő is.

