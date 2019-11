Fintechgyilkos mobilappot indított egy nagybank

A NatWest a Royal Bank of Scotland leánybankja, most Bo néven indítottak egy felhőalapú bankot. Az új ügyfelek kapnak egy rikító sárga Visa-kártyát is a digitális bankoknál megszokott egyszerűen használható és szép mobilalkalmazás mellé.

A Bo segít a felhasználóknak megtervezni személyes költségvetésüket is, megtakarítási célokat tudnak maguknak meghatározni és hozzájuthatnak a „Visa nagyszerű devizaárfolyamaihoz” is, ha külföldön járnak. Az utóbbi egyértelműen a Revoluttal való közvetlen versenybe való beszállást jelenti, bár a „nagyszerű” ebben az esetben egyáltalán nem biztos, hogy banki középárfolyamot jelent. Bár a Bo a NatWest ernyője alatt működik majd, önálló infrastruktúrára épül.

A NatWest nem az első olyan nagybank, amely megpróbál ilyen módon versenybe szállni a fintechekkel, az HSBC még tavaly indított egy személyes vagyonkezelő appot, melyet már 300 ezren használnak. Ez a szám persze még a töredéke a Monzo 2 milliós vagy a Revolut 5 milliós ügyfélbázisának, a nagybankok hagyományos szolgáltatásait persze ezeknél is jóval többen használják.