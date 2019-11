A szegényebb gazdagok a bankok új aranybányája

Új limiteket határoz meg a UBS a gazdag ügyfelei számára, jövőre azok a svájci tehetősebb emberek, akinek vagyona 500 ezer dollár és 5 millió dollár között van a banknál, több robotot és kevesebb emberi kiszolgálást élvezhetnek – írja a Bloomberg.

Újraszegmentálja vagyonos ügyfeleit a UBS, a jövő évtől kedve új vagyoni kategóriába kerülnek azok a svájci ügyfelek, akiknek vagyona 500 ezer dollár és 5 millió dollár közé esik. Őket nagyobb arányban fogják a technológia segítségével kiszolgálni és kevesebb lesz az emberi interakció – írja Christine Novakovic, az európai, közel-keleti és afrikai vagyonkezelői vezető egy banki memóban. Eddig azok mellé, akik 2 millió dollárnál nagyobb vagyonnal bírtak, automatikusan kirendeltek egy személyi bankárt.

Azok az ügyfelek a banknál, akiknek 5 millió dollárnál több pénzük van, az egyik legfontosabb ügyfélkör Novakovic szerint, és ennél a vagyonkategóriánál már az igények is változnak.

A UBS előtt már a Credit Suisse is elindult ebbe az irányba, itt külön speciális egységet állítanak fel a szegényebb gazdagjaik számára a nemzetközi vagyonkezelői üzletágon belül, mivel ez a vagyoni réteg akár sokkal jövedelmezőbb is lehet a pénzintézet számára, mint a milliárdos ügyfelek, már csak amiatt is, mivel a kevésbé vagyonos ügyfelek nem igényelnek olyan komplex szolgáltatásokat és termékeket, mint a gazdagabb társaik.

