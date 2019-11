Csaknem 7 ezer magyar cég kaphat újfajta hitelgaranciát

Újabb 120 milliárd forintnyi, újszerű garanciakonstrukciókkal kombinált hitelt vehetnek fel a jövőben a magyar vállalkozások a Magyar Fejlesztési Bank-csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Európai Befektetési Alap (European Investment Fund) megújuló együttműködésének köszönhetően. A bővülő garancia program csaknem 7 ezer hazai vállalkozás forráshoz jutását segítheti - jelentette be a Garantiqa.

A magyar vállalkozások számára új kezességvállalással kombinált forráslehetőség nyílt meg 2017-ben, amikor a Magyar Fejlesztési Bank-csoporthoz tartozó, többségi állami tulajdonban lévő Garantiqa Hitelgarancia Zrt. megállapodást kötött az Európai Befektetési Alappal (EIF). A partnerség keretében a Garantiqa bekapcsolódott az uniós COSME programba (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), amelynek célja többek között a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása.

Az együttműködés első fázisában 80 milliárdnyi hitel került közel 2500 hazai vállalkozáshoz, ezzel a rendelkezésre álló keret idő előtt kimerült volna. A Garantiqa kezdeményezésére megújított megállapodás keretében újabb 120 milliárd forintnyi hitel juthat a hazai vállalkozásokhoz 2022-ig. Az program keretében a hazai vállalkozások a COSME viszontgarancia előnyeit folyószámla- és forgóeszközhitelek, beruházási hitelek, lízingügyletek és bankgaranciák igénybevétele során is élvezhetik, összesen így már 200 milliárd forintos nagyságrendben.

Búza Éva a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója a program megújítása kapcsán elmondta: rendkívül sikeres és népszerű a hazai vállalok körében ez a konstrukció, amit az bizonyít, hogy a rendelkezésre álló keret idő előtt kimerült volna, ezért került sor az együttműködés megújítására. Ez pedig azt jelenti, hogy a korábbinál is nagyobb volumenű forrásbevonás nyílik meg ezen a csatornán át, összesen 7 ezer hazai vállalkozás számára.

A COSME program lehetővé teszi azt, hogy a támogatási szabályok miatt az állami viszontgaranciából kiszoruló vállalkozások is igénybe vegyenek kedvezményes garanciakonstrukciókat.

A vezérigazgató kiemelte: a kezességvállalás mértéke ráadásul ezekben a konstrukciókban 85 vagy 90 százalékos, továbbá a mikrovállalkozások kisösszegű hitelei mellett a kis- és közepes vállalkozások nagyobb volumenű ügyletei is garantálhatók, akár 1 milliárd forintos hitelhez is vállalható kezesség. Nagyon fontos, hogy nincs iparági korlátozás, így például a zöld energiával foglalkozó, vagy a fenntarthatóságra épülő projektek finanszírozásában is új lehetőségek nyílnak, és az együttműködés keretébe a közvetlenül exportra termelő kkv-k hitelügyletei is bevonhatók.

Az elmúlt néhány évben a hazai vállalkozások hitelhez jutását az egyszerűen, gyorsan, és olcsón elérhető garanciakonstrukciók egyre nagyobb mértékben segítették, mára minden ötödik kkv hitel mögött a társaság kezességvállalása áll. A Garantiqa kezessége segítségével folyósított kkv-hitelek állománya - a harmadik negyedév adatai alapján - meghaladta az 1000 milliárd forintos volument.