Elképesztően hízik a Klarna: csak idén 140%-os növekedést produkáltak

Már 60 ezer kereskedővel áll partnerségi viszonyban a Klarna, Európa legértékesebb fintech-startupja – jelentette be a cég. Ez a szám 140%-os növekedést jelent a tavalyihoz képest.

A Klarna augusztusban adta hírül, hogy már 5,5 milliárd dollárt ér, most pedig bejelentették, hogy olyan nagyvállalatokkal is partnerségre léptek, mint a H&M, a Microsoft, a Michael Kors vagy a River Island. Ezek közül a cégek közül több a Klarna befektetőjévé is vált: a H&M például 20 millió dollárnyi tőkét öntött a startupba korábban.

A Klarna elsősorban számlázással és részletfizetéssel foglalkozik, fő előnyük az, hogy lakossági fogyasztóként bármikor dönthetünk úgy, hogy a Klarnán keresztül részletekben fizetünk akár még egyszerű bevásárlást is.

Csak idén eddig 16 millió új ügyfelet szerzett a Klarna;„ügyfélnek” számít értelmezésük szerint bárki, aki akár egyszer is használta a szolgáltatásukat. Hamarosan akár tőzsdére is mehetnek: a cég vezérigazgatója, Sebastian Siemiatkowski még augusztusban nyilatkozta azt, hogy „valószínűbb, hogy tőzsdére mennek, mint hogy nem.”