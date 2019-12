Most kapnak észbe a cégek! Holnaptól sokak egészségbiztosításának adózása változik

Egy adózási kiskapu miatt sokan 2018 decemberében átszerződtek új technikai kezdetre, így pont a napokban szűnik meg a vállalati egészségbiztosításuk adómentessége. Hosszasan nem szükséges ecsetelnünk a szolgáltatás szükségességét, de a választékot azért érdemes megnéznünk - írja cikkében Balázs Iván, az UFS Group egészségbiztosítási szakértője.

A munkaerőpiacon jelentős bérverseny folyik. A munkáltatók kénytelenek alternatív irányba menni, ahol a karrier, csapatépítés, továbbképzések mellett mára a vállalati egészségbiztosítási programok is egyre jelentősebb szerepet kapnak. A cégek hamar felismerték, hogy havi párezer forintért komoly védelmet tudnak biztosítani munkavállalóik részére, ami egyben a munkáltatónak is kedvező megoldás. Hiszen ha egy kulcsemberüket komolyabb betegség éri, bizonyos egészségbiztosítási programok részeként, minőségi keretek között gyógyulhat. Ezzel együtt gyorsabban tér vissza a munkába, nem beszélve arról, hogy jelentősen megnő a munkavállaló céggel kapcsolatos lojalitása is.

Adóval is megéri? Meg, de mennyi adóval?

A biztosítókat három felé lehet osztani. Egyik fele, aki nem hisz a kedvező adózásban és véleménye szerint a törvény egyértelműen fogalmaz, az egészségbiztosítás jövedelemnek megfelelően adózik. Ennek ellenére lehetővé teszik azokat a szerződési mellékleteket, ami alapján kedvező adózásúként is értelmezhető a csoportos egészségbiztosítás.

Itt el is jutunk a második csoporthoz, akik szerint, ha a biztosítás egy főre eső díja nehezen meghatározható, akkor egyes meghatározott juttatásként számolhatjuk el. A legtöbb biztosító ebbe a csoportba tartozik. Ők úgy alakították ki az új biztosítási feltételeket, hogy átalány díjat vezettek be, ami utólag vagy egyáltalán nem követi le a létszámváltozást, továbbá kármentességi bónuszt alkalmaznak, ami a biztosítási év végén bizonyos kárhányad alatt nyújt díjvisszatérítést. Sokak szerint ez védhető.

Harmadik csoportba azok a biztosítók tartoznak, akik a terméküket célzott pénztári szolgáltatásként is be tudták „csomagolni”. Ez inkább kisebb létszámú cégeknél lehet megoldás, mivel minden munkavállalónak be kell lépnie egy adott egészségpénztárba. Ez a megoldás összességében jelentős plusz adminisztrációval járhat, ami olyan szempont, amit szem előtt kell tartania egy vállalkozásnak.

Összességében elmondható, hogy minden biztosító megoldást kínál a 38,35% adóval adható csoportos egészségbiztosítási juttatásra, függetlenül attól, hogy egyetért-e az adó mértékével vagy sem.

Milyen szolgáltatás kapható?

Gyakorlatilag, amit ma meg lehet vásárolni magánellátást Magyarországon, azt mind nyújtják az egészségbiztosítások. Az összes egészségbiztosítás alapja az orvosi call center, járóbeteg szakellátás, diagnosztika, egynapos sebészet, terhes gondozás, házi vizit.

Vannak olyan megoldások, ahol az éves egyszeri szűrővizsgálat is be van építve a csomagba, és van, ahol ezt külön lehet kérni. Mindig azt kell mérlegelni, vajon hány munkavállaló él ezzel a lehetőséggel? Egy szűrőbuszos egészségnapon lehet, hogy sokkal többen vesznek részt, mint egy „kaptál egy tájékoztatót és benne van, milyen csomagod van, majd menj el” típusún. A dolgozók tájékoztatásának ezért óriási jelentősége van a szolgáltatás használatában.

Fontos, hogy manapság a szűrés után is szükséges adót fizetni, ha az egészségbiztosítás részre. Több cég gondolkodik már úgy, hogy a szűrést a foglalkozás egészségügyi ellátásba építi be, hiszen a törvény a minimum vizsgálatsort határozza meg, a maximumot nem. Márpedig vannak olyan foglalkozások, ahol a „nagyobb terhelés” miatt több vizsgálatra is szükség lehet.

Számos biztosítónál kiegészítésként lehet már kapni fekvőbeteg csomagot, daganatos megbetegedésekre kiegészítő támogatást, külföldi ellátást nyújtó szolgáltatást, családi csomagot, második orvosi szakvéleményt.

Új irány a vállalati egészségprogram. Ez esetben egy egész éves komplex terv épül fel a vállalatnál, ami foglalkozik a dohányzással, mozgással, étkezéssel, stresszel és persze kiegészül szűrőprogramokkal és egészségbiztosítással is. Akik ezt a megoldást választják, bátran mondhatják a vállalatról, hogy nekik a munkatársuk egészsége az egyik legfontosabb dolog.

Kik a piaci szereplők?

Az elmúlt években folyamatos volt a piaci átrendeződés. Termékek születtek és szűntek meg. A biztosítók is keresték a helyes irányt, szolgáltatói partnert, megfelelő árazást. Mára valamelyest letisztult a kép. A Medicover az egyik legnagyobb szolgáltató és biztosító is egyben. Óriási ügyfélkört gyűjtött össze az elmúlt években. Ma már különvált a korábbi biztosítói partnereitől és önállóan folytatja tovább egy letisztult ügyfélkörrel.

Több biztosító önálló terméket hozott létre, melyhez legtöbben a Teladoc (korábban Advance Medical) független szolgáltatót veszik igénybe.

A Generali szerette volna házon belül tudni a szolgáltatás szervezését, ami érthető lépés. Ők a fájdalomdíj jellegű szolgáltatások kiegészítésével és a daganatos megbetegedések kiemelt kezelésével igyekeznek kitűnni.

Jellemző még a piacra, hogy egyes nagy vagy nevesebb magánkórházak saját egészségbiztosítást fejlesztenek ki valamelyik biztosítóval. Van köztük olyan, aki közben visszakozik is, mert annyi „utcáról bejövő” ügyfele van. Ők nyilván a plusz beteg forgalom mellett a saját szűrőcsomagjaikkal kívánják kiegészíteni az alapszolgáltatást. Ez magasabb díjat jelenthet, azonban, ha valakinek kulcsfontosságú, hogy az általa kiválasztott magánkórházakban lássák el, és nem zavarja, hogy csak egy helyen lehet igénybe venni az ellátást, akkor megfelelő megoldás lehet számára.

Belépett a piacra a Groupama is, aki rögtön átgondoltan felépített csomagokkal célozzák a 20 fő feletti cégeket. Kínálnak online időpont foglalási rendszert is, ami a manapság a túlterhelés miatt gyengélkedő call centeren keresztül történő időpontfoglalások megnyugtató alternatívája lehet.

Az Allianz is megjelent egy új egészségbiztosítással, de az ő piacra lépésük egy hosszabb folyamatnak tűnik.

Az Unionnál érzékelhető még egy koncepció váltás. A biztosítói összeolvadások után a piac egyik, ha nem a legnagyobb szereplőjévé lépett elő és érzékelhető, hogy az újabb ügyfelek megnyerésén túl a meglévő ügyfelek megtartása lehet fontosabb cél. Ezt első sorban a szolgáltatások „házon belüli” megszervezésével kívánja elérni. Célja lehet a szolgáltatásszervezői verseny erősítése az ügyfél elégedettség érdekében és ezáltal költségcsökkentés is. A Foglaljovost csapattal való közös munka és izgalmas applikációk hozhatnak új pezsgést a piacra.

Az Uniqa több hónapig kereste a helyes irányt a MediCoverrel való szétválás után, de mára úgy tűnik, hogy újra visszatért a vállalati szegmensbe. Mobil egészségközponttal és szintén online időpontfoglalással tűnik ki a piaci szereplők közül.

A Medihelp évek óta célozza a prémium ügyfeleket. Előnyös lehet szolgáltatásuk olyanoknak, akik sok időt töltenek külföldön és ott is magánellátásra vágynak vagy a piacon elérhető minden extrát szeretnének elérni.

Az Aegon csoportos egészségbiztosítása is egyedinek mondható, mivel a többi szereplő által nyújtott csomagokon kívül az alacsonyabb árfekvést is megcélozza. Már havi 2-3 ezer forintért fejenként, jelentősen beszűkített vagy csak szolgáltatás szervezést nyújtó csomagokat is találhatunk náluk.

Az egészségbiztosítási piacot változatossá teszi a CIG és Uniqa által forgalmazott Best Doctors szolgáltatás, amit a fenti programok kiegészítéseként lehet legjobban használni. Jellemzően ez a szolgáltatás akkor lép életbe, ha már tudjuk, hogy bizonyos súlyos betegségünk van. Ekkor nyújt nemzetközi orvosi segítséget.

Az egészségbiztosítási szegmens egyre színesebb, az árak kezdenek egymáshoz közelíteni. A szolgáltatások összehasonlítása a korábbi évekhez képest könnyebb lett, de még így is sok apróságon múlhat a munkatársak elégedettsége.

Akkor mégis mire figyeljek az ajánlatok összehasonlításánál?

Általánosságban elmondható, hogy az ajánlatok összehasonlításánál érdemes figyelembe venni:

a szolgáltatói helyszínek számát,

az orvosi, vizsgálati, műtéti területek számát, amire kiterjed a csomag (pl.: diagnosztika),

limiteket és egyéb korlátozásokat (pl. meglévő betegségek)

önrész van vagy nincs,

extrákat, speciális szolgáltatásokat,

call centert és/vagy online időpont foglalást,

szerződéskötést, fizetést, belépés feltételeit,

várakozási időt,

árat.

Csak vigyázzanak, az egészségbiztosítás függőséget okoz!

Balázs Iván

közgazdász, egészségbiztosítási szakértő

UFS Group

Címlapkép forrása: Getty Images