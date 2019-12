Szigorít az MNB, még biztonságosabbak lesznek a magyar bankok

Az MNB 2019 őszén felülvizsgálta a Magyarországon székhellyel rendelkező rendszerszinten jelentős hitelintézetek körét. A rendszeres éves felülvizsgálat alapján az érintett intézmények köre továbbra is változatlan az azonosítási eljárás és a bankpiaci szerkezet robusztusságának megfelelően. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016-os döntése szerint a hazai rendszerszinten jelentős bankokra vonatkozó többlettőke-követelmény 2017-től négy év alatt fokozatosan növekvő, lépcsőzetes módon lép életbe, ezáltal is segítve az alkalmazkodást és erősítve a pénzügyi stabilitást. A tőkepuffer teljes értékét az előirányzott pálya szerint 2020. január 1-jétől kell megképezniük a kijelölt hitelintézeteknek - közölte honlapján a jegybank.

Egy esetleges komolyabb pénzügyi probléma a rendszerszinten jelentős hitelintézeteket (Other Systemically Important Institution, O-SII) és azok ügyfélkörét is kedvezőtlenül érintheti, de a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért a jegybank makroprudenciális feladatkörében eljárva meghatározza, és évente felülvizsgálja a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert ír elő számukra. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019-ben a 2018. év végi adatok alapján újraértékelte, és ennek eredményeképp újból megerősítette a tavalyi azonosítási eljárásban meghatározott nyolc intézmény rendszerszintű minősítését.

A jegybank az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 2017-től a nemzetközi gyakorlattal összhangban egyenletesen emelkedő, intézményenként 0,5-2 százalék közötti tőkepufferráta előírását kezdte meg. 2020. január 1-től az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján a többlet-tőkekövetelmények szintje a meghirdetett egyedi pufferráta-pályáknak megfelelően emelkedik, elérve az előirányzott teljes tőkepufferráta értékeket. A fokozatos bevezetés biztosítása a pénzügyi stabilitás erősítése mellett segítette az egészséges hitelezést, és elegendő felkészülési időt biztosított az érintett intézmények számára a megfeleléshez.

Az MNB módszertana alapján 2020-tól az OTP Bank Nyrt.-nek 2,00%-os, az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek és a Kereskedelmi és Hit Zrt.-nek 1,00%-os, az Erste bank Hungary Zrt.-nek, a Raiffeisen Bank Zrt.-nek, az MTB Zrt.-nek, a CIB Bank Zrt.-nek és az MKB Bank Nyrt.-nek pedig 0,50%-os tőkepufferrátát kell alkalmaznia.