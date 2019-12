Bankok egész sorát adták már el, de még jön néhány érdekes sztori

A jövedelmezőség javításának és egy értelmezhető, leginkább 5% feletti piaci részesedés elérésének szándéka mozgatja a régió bankpiacán az M&A-tranzakciókat, amelyekben vevői oldalon az OTP és a lengyel állam, eladói oldalon a Societe Generale és a Raiffeisen volt az elmúlt évek legaktívabb szereplője – derült ki a Deloitte mai sajtóeseményén. A bankokat átlagosan a könyv szerinti értékük 0,8-szorosáért adják-veszik a régióban, ami a korábbi hurráoptimizmus teljes hiányát mutatja. Eközben a nem teljesítő banki hitelportfóliók a régió legtöbb országában jórészt kitisztultak (Magyarországon is), már csak Ukrajnában, Lengyelországban és Horvátországban maradt jelentős állomány.

A biztosítói mellett (erről itt írtunk) a bankpiacról és a nem teljesítő hitelek (NPL) tranzakciókról szóló éves tanulmányát is közzétette a Deloitte, ez utóbbiak fő mondanivalóját ismertették a tanácsadócég mai sajtóeseményén.

Beindult a konszolidáció a régió bankpiacán

2018 és 2019 a közép- és kelet-európai régió egészében rendkívül jó év volt a makropálya szempontjából, amit a bankszektor is leképezett: rekord eredményeket ért el. A konszolidáció, amelyről már hosszú évek óta beszél a Deloitte, elindult: az 5% feletti piaci részesedéssel nem rendelkező bankok sorra hozzák meg azt a döntést, hogy elhagyják ezt a régiót. Helyüket a helyi tulajdonosok veszik át, amire a legjobb példa az OTP. Megerősödtek a helyi szereplők, így elég forrásuk van az akvizícióra, ugyanakkor a bankárok gyakran panaszkodnak arra, hogy a túl magas tőkekövetelmények korlátozzák a terjeszkedésüket, ami szintén igaz állítás – mondta a társaság sajtótájékoztatóján Bíró Balázs, a Deloitte partnere.

A tanácsadócég rendezvényén is megerősítést nyert az az összefüggés, hogy minél magasabb az egy főre jutó GDP, általában annál magasabb a hitelpenetráció a különböző piacokon. A magyar bankszektor rossz költséghatékonysággal működik nemzetközi összevetésben, ennek ellenére az elmúlt években az egyik legmagasabb tőkearányos megtérüléssel működött (az állami terhektől megtisztítva már nem lenne ilyen kiélezett a helyzet). Az alacsony megtérülés és a kis piacméret a fő mozgatórugó az eladó bankok részéről, a szereplők nagy része 10-12%-os megtérülést legalább elvár, emellett a top3-ba akar kerülni szinte minden országban.

A régió legnagyobb kivonulója az elmúlt években a francia Societe Generale volt, egyedül a román és a cseh érdekeltségének a mérete értékelhető, ezekben az országokban a jelek szerint bent is maradnak. A legtöbb kis szereplővel az elmúlt évek eseményei után Ukrajna, Magyarország, Lengyelország, Szerbia és Románia rendelkezik. Nálunk a 40-ből 25 bank rendelkezik 1% alatti piaci részesedéssel, egy részük akvizíciós célpont lehet. Tavaly a régióban 16 banki M&A-tranzakció történt, idén 8-at zártak le szeptember végéig, és 7 van folyamatban.

2015 és 2019 szeptembere között Ukrajna, Szerbia, Lengyelország, Románia és Magyarország bankpiacán történt a legtöbb M&A-tranzakció. A legnagyobb vásárló az OTP és érdekeltségein keresztül a lengyel állam volt az elmúlt években. Az eladók között a Societe Generale és a Raiffeisen vált meg a legtöbb érdekeltségétől. Ami az árazásokat illeti, az elmúlt időszakban átlagosan a könyv szerinti érték 0,8-szorosán (P/BV) vásárolták meg a bankokat, ami óvatosságot és a valóságtól egyáltalán nem elrugaszkodott értékeltséget jelent a Deloitte szerint.

Vannak szereplők, amelyeknek a hosszú távú sorsa kérdéses. A Sberbanknak például érdemes lenne még vásárolni a régióban a megfelelő piacméret eléréséhez, vagy eladnia az operációját. Csehországban a német Schwäbisch Hall a KBC-nek adja el csehországi érdekeltségét, ennek fényében érdekes lehet még a magyar Fundamentával kapcsolatos elképzelésük. A Magyarországon jelen lévő kisebb szereplők jó része niche szereplő, nem feltétlenül akarnak sem akvirálni, sem kivonulni.

Sikerült a nem teljesítő portfóliókat eladni

A nem teljesítő hitelek (NPL) aránya pár országot kivéve 10% alá csökkent mára, nagy volumenben adták el ezeket a bankok az elmúlt években. Utolsóként még Horvátországban, Lengyelországban és Ukrajnában maradt e téren némi tennivaló. Egy következő válság hozhatja el ismét a nem teljesítő hitelportfóliók felépülését, de ez ma még távolinak tűnik: inkább a növekedés lassulására, mint recesszióra van egyelőre kilátás, amelynek eredményként Bíró Balázs szerint inkább a konszolidáció folytatódása, mint az NPL-ek értékesítése határozza meg a következő éveket a tranzakciós piacon.

2019 közepén 636 milliárd eurónyi nem teljesítő hitel volt a bankok méregében Európában, a nem teljesítő hitelek piacát továbbra is az olasz és a spanyol bankszektorok uralják, emellett a görög, a portugál és a ciprusi piacon is megugrott a kereskedett volumen. 2015 óta a régiónk szinte minden országában csökkent az NPL-ráta, egyedül Albániában, Horvátországban és Ukrajnában van még 10% felett. 2018 végére a régiónkban 55,6 milliárd euróra csökkent a nem teljesítő hitelek volumene, ennek tetemes részét Ukrajna (csaknem 19 milliárd euró) és Lengyelország (több mint 17 milliárd euró) adja. Utóbbi országokat a lakossági hitelek tranzakciója dominálja (a Kruk a legnagyobb vásároló), de beindulhatnak a vállalati hitelek is.

Az eladók között több betétbiztosítási alap (pl. szerb és magyar) megtalálható, de több új szereplő is megjelenhet még az eladói oldalon. Összességében viszont szűkül a kínálat, ami erős versenyt generál a keresleti oldalon, és a piacra lépő eladóknak kedvez, ugyanis felfelé hajtja az árakat. A banki szereplők számára az értékvesztések visszaírása növeli az árakat. A következő években a Deloitte a másodlagos piacok élénkülésére számít, és jellemzővé válhatnak a folyamatos értékesítésről szóló keretszerződések.

Magyarországon a nem teljesítő hitelek aránya a 2017 végi 5,3%-ról 3,3%-ra csökkent, az elmúlt egy-két évben nagy egyedi követelések eladása is jellemző volt. A legnagyobb vásárlók Magyarországon az Indotek, az állami MKK, az EOS, az Intrum és az APS voltak. Magyarország egy olyan piac az NPL szempontjából, ami többé-kevésbé kitisztult.