A hülyének is megéri: szenzációs lakáshitelekkel csábítanak egyes bankok

Akár már 50 ezer forintos havi törlesztőrészlettel is elérhetők ma Magyarországon a 10 milliós, 20 éves lakáshitelek. Aki azonban biztosra megy, és nem akar a törlesztőrészlet változásával szembesülni, annak havonta legalább 66 ezer forintot vehet el a hiteltörlesztés a családi kasszából. Bemutatjuk a legjobb banki ajánlatokat, személyre szabott kalkulációhoz pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

A Pénzcentrum kalkulátora itt található.

A legfrissebb MNB-statisztikák szerint idén októberben 81 milliárd forintnyi lakáshitelt vett fel a magyar lakosság, ami valamivel magasabb az egy évvel korábbi 78 milliárdnál. Az alacsony kamatkörnyezetben a hitelfelvevők egyértelműen a biztonságra törekednek.

70% felett van ugyanis azoknak a lakáshiteleknek az aránya, amelyeket 5 évnél is hosszabb kamatperiódussal vesznek fel az ügyfelek, a legfeljebb évente változó kamatozású lakáshitelek aránya mindössze 2-3% volt az elmúlt hónapokban.

A hozamkörnyezettel együtt a lakáshitelek kamata is csökkent az ősz folyamán, így októberben átlagosan 4,31%-os kamattal vettek fel lakáshitelt a háztartások az előző havi 4,60% és az egy évvel korábbi 4,94% után.

300 ezer forintos nettó jövedelem és a jövedelem bankba utalása mellett néztük meg a Pénzcentrum kalkulátorán és a Bank360.hu gyűjtése alapján, hogy melyek a legjobb lakáshitelek. Ezúttal a visszafizetendő összeg alapján állítottuk sorrendben a 10 milliós, 20 éves lakáshiteleket.

A kalkulátor itt található.

A legkevésbé biztonságos, de legolcsóbbnak mondható 3 havi kamatperiódusú lakáshitelek közül az Oberbank kínálja a legkedvezőbbet.

A félévente változó törlesztőrészlettel rendelkező hitelek közül a Budapest Banké lett a legkedvezőbb a visszafizetendő összeg és a THM, illetve a Takarékbanké a kamat alapján.

A CIB Bank lakáshitele lett az első az éves kamatperiódussal rendelkező lakáshitelek körében a THM és a teljes visszafizetendő összeg (egyszeri költségekkel együtt) alapján, a K&H Bank lakáshitele azonban kedvezőbb kamatot és havi törlesztőrészletet ígér.

A már fixnek nevezett, 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek körében is az Oberbank végzett az első helyen, ezek a hitelek is elérhetők már 3%-os kamat alatt. A nagyobbak közül a Takarékbank is ott van az élen.

A még biztonságosabb, 10 éves kamatperiódussal rendelkező lakáshitelek közül a Budapest Bank tűnik ki a visszafizetendő összeg alapján, míg THM-ben és kamatban az Oberbank lett az első.

A végig fix kamatozású, vagyis jelen esetben 20 éves kamatperiódusú hitelek esetében az UniCredit és a K&H Bank nyújtja továbbra is a legkedvezőbb lehetőséget, nincs számottevő különbség közöttük.

Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátora itt található.