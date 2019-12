Banki keresőprogramok pipálják le a Google-t

A spanyol BBVA bank az Egyesült Államokban egy külső partnerrel azon dolgozik, hogy a beszélt nyelvet elemző szoftver segítségével a Google-éhez hasonló hatékonyságú keresőt telepítsen a weboldalára.

A BBVA a Yext Answers nevű startup segítségével a weboldalát egy olyan keresőmotorral vértezi fel, amely a Google-éhez hasonló színvonalú keresést tesz lehetővé az oldalon.

Amikor az oldalon keresnek a látogatók, akkor szöveges kérdést is feltehetnek, a keresőmotor ezt is képes értelmezni. A keresőmotor a BBVA amerikai lányának strukturált adatbázisát is felhasználja a találatok és válaszok megadásához, ez segíti abban, hogy a lehető legpontosabban működjön.

A megoldás a bank várakozása szerint csökkenti az ügyfélszolgálatok leterheltségét azáltal, hogy az ügyfelek könnyebben megtalálják a keresett információkat. és ez összességében az elégedettségüket is növeli majd.

