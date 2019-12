Kirobbanó növekedés az MFB Csoport egyes cégeinél

Közel 300 milliárd forinttal bővítette saját forrású hitelportfólióját idén az MFB, teljesítette az EU-források szétosztásával kapcsolatos idei elvárásokat, és dinamikus üzleti növekedést ért el a csoporthoz tartozó Garantiqa, a Diákhitel Központ, az MFB Invest és a Hiventures is – derült ki az MFB Csoport mai sajtóeseményén.

2019 elején az MFB megtisztította portfólióját, így már sem a földgáztározó, sem a közművek nem tartoznak hozzá, és a szövetkezeti integrációból is kivonulnak, egy tisztán saját pénzügyi tevékenységet végző csoportként folytatva tevékenységüket - – ismertette Sipos-Tompa Levente, az MFB elnök-vezérigazgatója. Céljuk volt az uniós forráselosztás még hatékonyabbá tétele, ez sikerült: csak idén az előző programozási időszakban rendelkezésre álló források több mint 40%-át tudták folyósítani. Novemberben egy egyhetes teljes rendszerauditon járt náluk az Európai Bizottság, és példaértékűnek találta azt a kontrolling és monitoring rendszert, amit a strukturális alapok forrásainak szétosztásában működtet a csoport. 2021-re készen fognak állni az uniós források kiszáradásának ellensúlyozására, erre külön programokat indítanak. Idén közel 300 milliárd forint saját forrású hitelállománnyal bővítették az állományukat, kiemelt szerepe van ebben a fix kamatozásnak és a hosszú futamidőnek. Hangsúlyozta a vezérigazgató az MFB Versenyképességi Hitelprogram megújítását, amely összehangoltan kínál hitel- és tőkefinanszírozást. Céljuk a saját lábon állás, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a pénzügyi működés hatékonyságára, az idei évet várhatóan nyereségesen zárja a csoport – mondta Sipos-Tompa Levente.

2019 második felében közel 30%-kal több diák igényelte a szabad felhasználású Diákhitel1-et és mintegy 10%-os volt a növekedés a Diákhitel2 esetében – ismertette Magyari Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A kormány májusi döntésének megfelelően október 1-jén elérhetővé vált az 1,99%-os kamatozású Diákhitel1 és a kamatmentes Diákhitel2 mellett a szintén 1,99%-os kamatozású (a sikeres nyelvvizsga megszerzését követően kamatmentessé váló, 500 ezer forintig igényelhető) Nyelvtanulási Diákhitel is. Tervezik a termékpaletta további bővítését és folyamatban van a társaság új üzleti stratégiájának a kialakítása is.

2018 kimagasló év volt a Garantiqánál, és nem sokkal maradt el tőle az idei év – mondta Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója. Szeptember végén 770 milliárd forint volt a társaság garanciaállománya, ami 10%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az általa biztosított hitelállomány pedig meghaladta mára az 1000 milliárd forintot, ami 18%-os növekedést jelent. Kihívásként említette Búza Éva, hogy megváltozott a díjtámogatások összege: az alacsony kamatkörnyezetre hivatkozva csak egy szűk körben (a beruházási hitelek egy részénél) tartották meg a korábbi díjtámogatást 75 bázispont helyett 40 bázispont értékben. A GDP-hez viszonyítottan a magyar garanciaintézmények garanciaállománya 2,22%-os, amivel másodikok vagyunk európai összehasonlításban, a Garantiqa portfóliójának több mint 90%-a pedig addicionálisnak minősül. A Garantiqánál is fontos a termékpaletta folyamatos bővítése (ennek egyik fontos eleme a COSME viszontgarancia), és mára elérték a core folyamatok gyakorlatilag teljes digitalizálását is. Január 1-jétől a kkv-k kötvénykibocsátásaihoz is nyújtanak kezességet (idei második félévi fejlesztéseik jelentős részét ez tette ki) és kkv-ügyfélportál kialakítását is tervezik.

Bugár Csaba, az MFB Invest vezérigazgatója ismertette: nemcsak a cégük menedzsmentje alakult át, de stratégiát is váltottak a közelmúltban, aminek eredményeként a tavalyi egész évi 1,5 milliárd forint után idén már 28,2 milliárd forintnyi tőkebefektetést hajtottak vére, amelynek során kínai tőkebefektetőkkel is társultak (az összeg döntő részét négy nagy projekt adja). Ma már két tőkealapkezelővel is rendelkeznek (az egyik a városi projekteket támogatja, Debrecenben például 10 milliárdot, Székesfehérváron 5 milliárdot fektettek be), és készen állnak arra is, hogy 500 millió forint feletti vállalati kötvénybefektetéseket hajtanak végre, jövőre pedig már a másodpiacon is vásárolnának kötvényt. A társaság a 2023-ra lehet nyereséges az exitek nyomán.

Katona Bence, a Hiventures Kockázati Tőkealap Kezelő vezérigazgatója elmondta: 2016 óta működnek az EU-források hatékony tőkeági felhasználására fiatal és induló cégek számára. Működése kezdte óta több mint 2300 startup-jelentkezés érkezett be a társasághoz több mint 250 milliárd forint értékben, minden 10. cégnek, 236 vállalkozásnak folyósítottak több mint 22 milliárd forintot, és közel 300 cég kapott eddig pozitív bírálatot. Idén több mint 65 milliárd forintnyi igényt kaptak több mint 700 cégtől, és több mint 10 milliárd forintot helyeztek ki startup vállalkozások számára minimum 5 éves tőkebefektetés formájában. Idén a Hiventures úgy döntött, a startupok után egy kkv-divíziót is létrehoznak, amely 31 milliárd forintos tőkealappal fogja segíteni a generációváltáson áteső és a nemzetközi befektetéseket tervező cégeket. Befektetéseink számával a Hiventures Európa, sőt a világ egyik legaktívabb tőkebefektetője.