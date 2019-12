Bepörgött a bankkártyás részletfizetés Magyarországon

Már 200 ezer hitelkártyán elérhető a részletfizetés, vagyis amikor fizetünk a pénztáraknál vagy akár online, dönthetünk úgy, hogy egy összeg helyett részletekben terhelik a számlánk egyenlegére a vásárlás értékét. A szolgáltatás jelenleg a Cetelemnél és az OTP-nél működik, utóbbinál folyamatosan teszik elérhetővé az ügyfeleknek. A Mastercard arra számít, hogy a szolgáltatást kínáló bankok száma nőni fog, és már most vannak érdeklődő kibocsátók, amelyek betéti kártyára szeretnék bevezetni a megoldást. Kovács Szabolccsal, a Mastercard regionális termékértékesítési vezetőjével beszélgettünk.

Mikor vezették be a hitelkártyás részletfizetést a magyar boltokban? Hogyan is néz ki egy ilyen tranzakció?

A szolgáltatás Magyarországon 2017 decemberében indult, és mind fizikai, mind online környezetben működik. Egészen addig, amíg a zöld gombot megnyomja a kártyabirtokos, hogy ezzel a fizetését jóváhagyja, minden ugyanúgy történik, ahogy megszokhattuk. Ahhoz azonban, hogy a részletfizetés igénylésére szolgáló új képernyők megjelenjenek a POS-terminálon vagy az online környezetben, bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. A fizetendő összegnek 20 ezer forintnál magasabbnak kell lennie, és a terminál csak abban az esetben ajánlhatja fel a lehetőséget, ha a kibocsátó bank engedélyezi a szolgáltatást az ügyfél kártyáján. Ezen kívül a kártyát elfogadó banknak a POS-terminálon egy szoftverfrissítést is végre kell hajtania. Ha egy bank úgy dönt, hogy nem minden ügyfelének kínálja a szolgáltatást – például kockázati vagy jövedelmi szempontokat figyelembe véve tenné elérhetővé egyes ügyfeleknek - ezt is megteheti.

Mennyien használják a kártyás részletfizetést?

A szolgáltatás immáron több mint 200 ezer hitelkártyán érhető el, a hitelállomány pedig dinamikusan nő. Folyamatosan nő a bevont kártyák száma is, egyrészt a Cetelem Bank gyakorlatilag valamennyi meglévő hitelkártyájánál aktiválta, és az új kártyáknál is bevezeti, az OTP-nél a meglévő állománynál vezetik be folyamatosan a szolgáltatást. A másik oldalról pedig a Mastercard intenzíven támogatja a kereskedői aktivitást is: egyrészt az elfogadó bankoknak ezt a szolgáltatást kötelező bevezetni, emiatt a termináloknak már most 75-80 százalékán működik a részletfizetés, az év végéig pedig szeretnénk a 100 százalékos lefedettséget megközelíteni. A harmadik, ami nagyon fontos a szolgáltatás elterjedése szempontjából, az az edukáció mind a kereskedői, mind a kártyabirtokosi oldalon. Ez egy új technológia, amit akárcsak az érintéses fizetés bevezetésekor, meg kell tanítani az ügyfeleknek és a pénztárosoknak is. November-december egyébként hatalmas emelkedést hozott, persze számítottunk arra, hogy az első karácsony meg fogja dobni a tranzakciókat, de az októberihez képest 2-3-szorosára nőtt a forgalom.

Milyen vásárlási helyzetekben veszik igénybe leginkább a részletfizetést?

Azt látjuk a számokból, hogy online fizetés esetén jóval magasabb a részletfizetést választók aránya, mint fizikai fizetésnél. A fizikai vásárlásoknál 10 százalék alatt van a konverzió, online környezetben viszont 30-40 százalék is lehet. Ennek az a magyarázata, hogy míg egy üzletben, sorban állás közben nem mindenki szeret kísérletezni, addig otthon, nagyobb kényelemben lehet erre időt szakítani. Pedig mindössze 10 másodpercet vesz igénybe az egész folyamat fizikai vásárlás közben is. A román és a horvát piacon nagyon elterjedt a részletfizetéses vásárlás, már régóta megy mind a szóban forgó azonnali, mind pedig az utólagosan a banknál kérhető részletfizetés. Ezeken a piacokon kb. tíz az egyhez a két konstrukció konverziója. Kilenc európai országban végeztünk egy lakossági kutatást, amiben azt mértük fel, hogy mikor szeretné a vásárló beállítani a részletet, a vásárlás pillanatában vagy utólag, 80 százalék mondta azt, hogy szimpatikusabb a vásárlás pillanatában dönteni erről.

Technikailag betéti kártyákkal is működhet a megoldás. Van olyan bank, ahol így is használják?

Arra számítunk, hogy a szolgáltatást kínáló bankok száma nőni fog, és már most vannak érdeklődő kibocsátók, amelyek betéti kártyára szeretnék bevezetni a megoldást. Mivel Magyarországon a hitelkártyák penetrációja 15 százalék körüli, így a bankkártyák 85 százaléka kimaradna ebből a lehetőségből, pedig nem feltétlenül kellene. A folyószámlahitelt és a személyi kölcsönt is gyakran a betéti kártyákhoz kötik, melyek hasonló szolgáltatások, csak éppen nem a vásárlás pillanatában választható opciók. A betéti kártyás részletfizetésnél a bank meghatároz egy folyószámlahitel-keretet, és ha olyan helyen vásárolok olyan összegért, ahol felkínálja a terminál a részletfizetést, az automatikusan a hitelkeretéből fog levonódni. Ha pedig az ügyfél a saját pénzét szeretné használni, akkor nem a részletfizetést választja.

Jellemzően milyen termékekre veszik igénybe a részletfizetést?

Van néhány olyan termék-kategória, aminek a népszerűsége teljesen egyértelmű volt számunkra, mint például a bútorok, elektronikai és barkácscikkek, sportruházat, ruházat, hipermarketes bevásárlások, de van, amivel nem feltétlenül számoltunk. Utóbbira jó példa a közüzemi számla-befizetés. A havonta jelentkező rezsiszámláknál is alkalmazzák, de abban is van logika, hogy az éves casco díjat egy összeg helyett kihúzzák 6 vagy 10 hónapra. Úgy gondoljuk, összességében nagy növekedés előtt állhat a kártyás részletfizetés.

