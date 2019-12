Reagált az MNB Surányi kritikájára: Válság előtti logikával nem kezelhetőek a válság utáni kihívások

Kiindulásként érdemes először elhelyezni a MÁP Pluszt a térképen: az eszköz a lakossági állampapírstratégia és ezen keresztül az önfinanszírozási koncepció szerves része. Amikor a szerző „abszurd és mélyen téves önfinanszírozási politikáról” ír, nehéz másra gondolni, minthogy ellenzi az egész folyamatot és annak eszközeit. De azt örömmel halljuk, ha Surányi György szerint nem kell elfelejteni a lakossági papírokat. A volt jegybankelnök ezek közül ugyan kiragadja a MÁP Pluszt, de meglátásunk szerint félrevezető ez a megközelítés (mert pl. a MÁP Plusz jobb, de nem radikálisan jobb kondíciókat kínál, mint a hosszú évek óta létező inflációkövető PMÁP-ok), és korrektebb a teljes lakossági állampapír-stratégia alapján megítélni a folyamatokat.

A szerző szerint nincs elég bizonyíték arra, hogy a MÁP Plusz hatott volna a megtakarítási rátára. Nem túl erős érv, mert jól tudható, hogy egy új gazdaságpolitikai eszköz hatásait nagyon nehéz a bevezetés után fél évvel viszontlátni a makroadatokban. Emellett a kulcskérdés nem az, hogy önmagában merre mozdul el a megtakarítási ráta, hanem hogy mi lett volna az alternatív út egy gyors bérdinamikájú környezetben MÁP Plusz nélkül. Aki egy kis betekintést szeretne kapni, nézze meg, mi történt hasonló helyzetben Romániában az elmúlt években. A 2014-ben még a magyarhoz hasonló, 4 százalék körüli nettó pénzügyi megtakarítás a fogyasztás és a hitelezés felfutása közepette hogyan szakadt be -5,5 (!) százalékra és hogy ez mit jelentett a fizetési mérleg alakulása szempontjából.

De azért jöjjön néhány szám (amiket egy fél éve futó termék esetében természetesen illik óvatossággal kezelni): a háztartások 2018-ban havonta átlagosan 220 milliárd forintot takarítottak meg, ami 2019 első 5 hónapjában – rendre alulmúlva az előző év azonos hónapjait – 120 milliárd forintra mérséklődött. A MÁP Plusz megjelenése óta viszont havi 310 milliárd forintos megtakarítást látunk, ami jelentős ugrás, még akkor is, ha részben a lakossági hitelezés emelkedése támogatta. De ennél még szembetűnőbb a 7 éve tartó lakossági állampapírprogram hatása. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar megtakarítási ráta a válság óta szinte folyamatosan emelkedett, ellentétben a korábbi hazai, a régiós vagy a balti trendekkel. Európában a második legmagasabb a rátánk, magasabb, mint a németeké. A nominális megtakarítások éves szintje a 2012-es 1000 milliárd forintos szintről idén 3600 milliárd forint közelébe emelkedhet, ami az infláció és egyéb tényezők kiszűrésével is nagyon masszív növekedésnek tekinthető.

Így továbbra is azt gondoljuk, hogy a MÁP Plusznak (vagy ami korrektebb: a lakossági papíroknak) fontos szerepe van a háztartások magas megtakarítási rátájának fenntartásában. Ez pedig elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a magyar beruházási boom közepette a finanszírozási képességünk pozitív tartományban maradt és egyensúlyi pálya mellett fejlődik a gazdaság.

A MÁP Plusz egy összetett kihívásra ad releváns választ: megmutatja, hogy a globálisan negatív reálkamatok korszakában hogyan lehet a fenntartható felzárkózáshoz és az egyensúly megőrzéséhez szükséges magas megtakarítási rátát fenntartani úgy, hogy közben a hitelfelvevőket se büntessük magas kamatokkal. A szerző szerint jobb lenne, ha nem egy célzott eszközzel operálna a gazdaságpolitika, hanem az általános hozamkörnyezet emelkedne. De ezzel – a forrásköltségek megemelkedésén keresztül – épp a kedvező beruházási környezetet ásnánk alá, megnehezítve a potenciális növekedési rátánk emelkedését és a gazdaság fenntartható felzárkózását, versenyhátrányt okozva a hazai szereplőknek. Mindez egy válság előtti gazdaságpolitikai logika, amivel pedig a válság utáni gazdasági kihívások nem kezelhetők. Egy ország sikeréhez és stabilitásához az egymással kölcsönhatásban lévő gazdaságpolitikai ágak, a monetáris, a makroprudenciális és a fiskális politika, valamint az adósságkezelési stratégia és a versenyképességi intézkedések szoros összehangolása szükséges. Úgy véljük, hogy az ilyen együttműködésnek egy jó példája a MÁP Plusz (és általában a lakossági állampapírok) bevezetése.

Ezért is gondoljuk, hogy szűk látókörű a csak költségekre fókuszáló megközelítés. A MÁP Plusz árazását nem az intézményi piacon elérhető hozamokkal összevetésben, hanem annak tükrében érdemes megítélni, hogy biztosítja-e a kitűzött stratégia a célok elérését. De azért a költségek esetében is érdemes tisztázni néhány fontos gondolatot. A szerző megismétli azon állítását, hogy a MÁP Plusz túlságosan drága papír, miközben negligálja a többi eszköz hozamára gyakorolt hatásokat és egyéb hasznokat. Valójában itt nem is tiszta az álláspontja: egyszerre beszél „károsan leszorított hozamgörbéről” és arról, hogy „a hozamgörbe a [MÁP Plusz eredményeképp] kieső kereslet miatt inkább felfelé tolódik”. Mindazonáltal tény: az ÁKK a MÁP Plusz miatt jelentősen tudta csökkenteni az intézményi papírok kínálatát, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a régió egyik legalacsonyabb hozamgörbéje alakuljon ki hazánkban. Ezért hangsúlyozzuk, hogy a MÁP Plusz többletköltségét nem önmagában, hanem a teljes államadósságra fizetett kamatkiadás részeként érdemes megítélni, ez a mutató pedig épp most esett historikus mélypontra.

A volt jegybankelnök ismét azzal érvel, hogy a lakosság egyik pillanatról a másikra visszaválthatja MÁP Plusz papírjait, de valójában nem indokolja meg, hogy ezt miért is tenné tömegesen. Arról sem beszél, hogy hova menekítené a pénzét, miközben az alacsony kockázatú lakossági állampapírok relatív hozamelőnye továbbra is meglenne (sőt, a lépcsőzetesen emelkedő kamat miatt épp egyre vonzóbb lenne). Komolyan gondoljuk, hogy ha már akkora a baj, hogy a lakosság tömegesen műkincsbe és aranyba forgatja a pénzét, az a külföldiek és hazai bankok által dominált intézményi piacon nem vezetne már sokkal hamarabb összeomláshoz? A szerző utal ugyan a hozamok vagy az infláció megugrására, de miért feltételezi, hogy ezt a folyamatot tétlenül kellene nézni? Változó környezetben a kondíciók könnyen alakíthatók úgy, hogy a lakossági papírok továbbra is vonzó hazai alternatívát jelentsenek, és ne induljon el a belföldi eszközök közötti érdemi átrendeződés. Ezzel együtt azt is érdemes elmondani, hogy épp a kritizált önfinanszírozási koncepció eredményei mérséklik a leginkább egy komolyabb válságszcenárió valószínűségét. A kezdeti tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a mostani békeidőben erős a MÁP Plusz iránti hosszú távú elkötelezettség: az első ingyenes visszaváltási periódusban a vásárolt állomány kevesebb, mint 1 százalékát (a tőkésített kamatoknál kisebb összeget!) váltották vissza a háztartások.

A válságtapasztalatokat pedig nem érdemes figyelmen kívül hagyni! 2008 éppen arra jó példa (bár a szerző kritikája szerint irreleváns…), hogy a lakosság katasztrofális gazdasági körülmények között sem menekítette tömegesen külföldi eszközökbe a pénzét. A hazai háztartások valóban nem a „hazafias érzelmek”, de nem is a szerző által idézett alacsony kötvényárak, hanem a szakirodalomban jól dokumentált „home bias” jelenség miatt tekinthetők a legstabilabb befektetői szektornak válságban is. A külföldi befektetőkkel kapcsolatban abban ugyan egyetértünk, hogy jóval stabilabbnak ítélik meg az ország jelenlegi helyzetét, de sajnos ez nem mindig elég: ha az amerikai vagy német háztartások kivonják pénzüket a feltörekvő alapokból (mert épp rossz híreket hallottak pl. Argentínából), akkor az alapkezelő nem nagyon tud mást tenni, leépíti feltörekvő kintlévőségeit (és nem csak az argentint), függetlenül attól, hogyan ítéli meg hazánkat.

És hogy ne éljünk vissza az olvasók türelmével, olyan ellentmondások, tévedések részletes vizsgálatára jelen cikkben nem törekszünk, miszerint hogyan lehet egyszerre a lakosság kamatérzékeny, miközben a „túlárazott” MÁP Plusz nem hat a megtakarításaira; hogy miért téves a globális tartalékvalutával rendelkező Svájcot a magas készpénzállomány jó példájaként felhozni; vagy hogy miért is döntené romokba a MÁP Plusz azt a megtakarítási piacot, ahova (a lakossági állampapírokon kívül) a következő években is több, mint 2000 milliárd forint fog áramlani. (Ahogy erre a legfrissebb adatok sem utalnak.)

Fő üzenetünk továbbra is az: fenntartható gazdasági felzárkózásunkhoz elengedhetetlen, hogy a lakossági megtakarítások tartósan magas szinten maradjanak. Ebben a folyamatban a MÁP Plusznak kiemelt szerepe van, ami nem csak egy finanszírozási eszköz, hanem jelentősége túlmutat önmagán.

Címlapkép: Shutterstock