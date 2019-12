Bejelentették: külföldre lép az egyik legizgalmasabb magyar biztosítói újítás

Indulása után másfél évvel egy tőlünk nyugatabbra fekvő EU-s ország piacára lép a Cherrisk, megálmodója, Kurtisz Krisztián pedig új feladatokat kap az Uniqa Internationalnél amellett, hogy a magyar Uniqa Biztosító vezérigazgatója marad. A részletekről Kurtisz Krisztián beszélt a Portfolio-nak.

A Cherrisk az egyik legizgalmasabb magyar insurtech kezdeményezés, amelyet ráadásul egy biztosító, az Uniqa indított el tavaly szeptemberben. Májusban 10 ezer fölötti szerződésszámról adtak hírt, hogy állnak most?

Komoly áttörést hoztak az elmúlt hónapok a Cherrisk letében, hiszen a szerződésszám a 40 ezret közelíti, a Cherrisk nél és az Uniqánál dolgozó kollégák munkájának köszönhetően. A sikerhez nagyban hozzájárult a Cherriskhez kapcsolódó applikáció, a CherryGO július eleji elindítása is, amelyre 70 ezer letöltés érkezett eddig, és 50 ezer aktív user használja, 14 ezren naponta. Egyes hetekben a Tinder letöltését is meghaladtuk a lifestyle kategóriában. A Cherrisken az általunk cseresznyének nevezett pontokkal lehet díjkedvezményt elérni vagy jótékony célt támogatni, amelyek közül mára 10 cél meg is valósult. Ezt fejlesztettük tovább a CherryGO révén, amely a mobilmentes vezetést, a sétát, a futást és a biciklizést, vagyis az egészséges életmódot is jutalmazza, a cserkók révén megszerzett kuponokat pedig szerződött partnereknél is beválthatóvá teszi.

Több biztosítói életmódapplikációval is találkoztunk már; a Cherrisk esetében az aktuáriusok mennyire szofisztikált kapcsolatot teremtettek a biztosítási díj és a kockázatmegelőzés között?

Mivel a Cherrisk termékek esetében nem alkalmazunk közvetítőket, a jutalékmentesség miatt a díjak eleve alacsonyabbak, mint más csatornán. Emellett a cseresznyék által lehetővé tett díjcsökkentési lehetőség is be van kalkulálva. Konszolidációt is tervezünk, a Cherrisk és a CherryGO várhatóan összeforrottan, egy ökoszisztémaként fog működni Magyarországon és az áprilisban megnyíló új piacunkon is.

Nocsak, a nemzetközi piacra lép a Cherrisk?

Igen, már elárulhatom, hogy jövő áprilisban el fogunk indulni egy tőlünk nyugatabbra fekvő EU-s országban. Hogy melyik ez, azt néhány hét múlva tudjuk megosztani. Nagyon komoly határidőnk van, ugyanúgy számol visszafelé az óra a Cherrisk irodában, mint tavaly a szeptember 17-i indulás előtt. Új piacunkon azonban nem kívánunk felépíteni semmiféle főhadiszállást, a központ Magyarországon marad, egy multilanguage-multilocation típusú működést akarunk kialakítani. Elmondható, hogy ez lesz az első valós magyar insurtech vállalkozás, amely külföldi piacra lép. A világ változik, az Uniqa Biztosítóval együtt az Uniqa International szemlélete és struktúrája is más lesz. Január 1-jétől a korábban megszokott élet és nem-élet technikai logika helyett az Uniqa International is átveszi azt az ügyfélorientált szervezeti struktúrát, amelyet mi tavaly októberben tesztként vezettünk be itt Magyarországon. Az Uniqa csoportnak retail, corporate, bank és alternatív digitális modell vezetője is lesz, utóbbit én fogom ellátni – a teljes group szintjén – január 1-jétől amellett, hogy a magyar biztosító vezérigazgatói pozícióját is megtartom.

A biztosítók évtizedeken keresztül kelet felé tájékozódtak inkább, mi szól a nyugati expanzió mellett?

Az Uniqa alapvetően az Ausztriától keletre fekvő országokban van jelen, és most megpróbáljuk kihasználni azt a digitalizáció adta lehetőséget, hogy a nyugati országokba nem elsősorban egy klasszikus akvizícióval, hanem alacsony költségszinttel rendelkező digitális modellekkel érdemes betörni. Magyarország és a régió egyébként nem áll rosszul a biztosítási digitalizációban, a következő években a nyugati országokban is erőteljes digitalizációra számítunk, ezért választottunk egy nyugati piacot.

Mindezek alapján sikerült meggyőznie az Uniqa International vezetőit a Cherrisk számaival. Mérhető már a Cherrisk hozzájárulása az Uniqa díjbevételihez és nyereségéhez, attól eltekintve persze, hogy a fejlesztési és a marketingköltségeket nem a magyar biztosítónál, hanem a csoportnál számolják el?

Igen, idén már tízmilliós nagyságrendben fognak hozzájárulni a cherriskes termékek a magyar UNIQA Biztosító nyereségéhez, biztosítástechnikai mutatói ugyanis egyértelműen jobbak, mint a többi csatornán felépített portfólióké. A tavalyi 1,3 milliárd forintnál magasabb adózás előtti eredményre számítunk idén is a biztosítónál.

Az életbiztosítási üzletágban sokkal kevésbé halad a digitalizáció, mint a vagyon- és felelősségbiztosítások területén. A régi megtakarítási állományok kifutása miatt pedig az Uniqánál is csökkentek az utóbbi években az életbiztosítási díjbevételek. Akár a digitalizációban, akár a díjbevételekben számít áttörésre az életbiztosításoknál?

Egyelőre a stabilizálás a célunk az életági díjbevételek esetében. Szépen nő a nyugdíjbiztosítási portfóliónk, de a megtakarítási célú életbiztosítások egészének a jövője komoly stratégiai átgondolást igényel, amin dolgozni fogunk a következő hónapokban. Már jóval ezelőtt zászlónkra tűztük, hogy az élet üzletágban is alapvetően kockázatmenedzseléssel szeretnénk hosszú távon foglalkozni, ezért inkább a kockázati életbiztosításokat helyeznénk előtérbe, visszatérve a biztosítás klasszikus gyökereihez. Azt gondolom, hogy a digitalizáció ezen a területen segíthet, de a közeljövőben még nem várható a cherriskes életbiztosítás.

A Cherrisk révén egy biztosító ugrott a magyar insurtech piac élére. Mennyire lesz Ön szerint általános jelenség, hogy a tőkeerős biztosítók dinamizálják az insurtech világot ahelyett, hogy a külső kihívóktól kellene tartaniuk?

Azt gondolom, hogy ez a dolog Uniqa-specifikus. Amennyire ismerem a többi biztosítót, nem tudok olyan versenytársról, amelynél ilyen mértékben hagyták volna érvényesülni a belső innovatív kezdeményezéseket, és erőforrást is biztosítottak volna rá. Olyan mértékű szabadságot és támogatást kapott a Cherrisk ötlete és megvalósítása, amit 20 éve a biztosítási szakmában dolgozó vezetőként egyetlen versenytársunkról sem tudok elképzelni. Nem gondolnám tehát a mi kezdeményezésünket trendformálónak, inkább egy kivételes kegyelmi állapotból fakadó példának. A biztosítók kihívói továbbra is elsősorban kívülről fognak érkezni.

Kik lesznek a legnagyobb külső kihívók?

A retail területeken a legkülönbözőbb cégekkel kell szembenéznünk, legyenek azok a kereskedelem területén dolgozó innovatív cégek, mint például az Alibaba, az autóbiztosítások területén az autóértékesítési pontok, a digitális felületeken a bigtech szereplők. A biztosítóknak az egyedi kockázatelbírálást és kapcsolattartást igénylő területeken, vagyis elsősorban a vállalati kiszolgálásában azonban még hosszú ideig megmaradhat az egyértelmű előnyük.