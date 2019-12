Százmilliárdokkal üzente meg a kormány: csinálj sok-sok gyermeket! (TOP10 sztori - 6.)

A 10+10 milliós CSOK 2016-os bevezetése után idén újabb szintet lépett a kormány családtámogatási politikája. Olyan új fogalmakkal ismerkedtünk meg, mint a babaváró hitel, a falusi CSOK vagy az újautó-támogatás. Bár óriási ösztönzőket tartalmaz a program (a most családot alapító leendő nagycsaládosok akár 28+15 milliót is kaphatnak), egyelőre korai lenne sikeresnek és eredményesnek nyilvánítani a programot, a demográfiai adatokból ugyanis a házasodási kedvet leszámítva egyelőre nem látszódnak fordulatra utaló jelek.

A családtámogatásokkal elméletben két legyet üthet a kormány egy csapásra:

a gyerekvállalásra való hatékony és célzott ösztönzéssel megvalósíthatók lehetnek a kormány demográfiai céljai,

más „gazdaságvédelmi” és „versenyképességi” intézkedésekhez hasonlóan alkalmas lehet egy ilyen program a gazdaságélénkítésre is.

Orbán Viktor februári évértékelőjén, amelyen bejelentette az intézkedéseket, a demográfiai szempont kapott igazán hangsúlyos szerepet, amire magyarázatot adhat alábbi két ábránk:

egyrészt tavaly ismét 90 ezer alá esett az élveszületések száma Magyarországon, a pénzügyi válság előtti születésszámtól is messze járunk, és azóta is tart a stagnálás, az idei első 9 hónapban például a KSH adatai szerint 1,6%-kal kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban,

másrészt a termékenységi arányszámok sem jók, az elmúlt években megtört a pozitív trend, és nem tudta átlépni az 1,5-ös szintet, messze elmaradva a társadalmi reprodukcióhoz szükséges 2,1-től. Igazi fordulat az elmúlt években, különösen csak az elmúlt hónapokban csak a házasodási kedvben látható, ami egyes intézkedések (pl. babaváró hitel) házassághoz kötött jellegével magyarázható.

A miniszterelnök bejelentését óriási figyelem övezte, de csak a következő hónapokban, bizonyos részletek esetében csak a nyáron derült ki, mit is tartalmaz a családvédelmi akcióterv, amelynek a támogatási elemei július 1-jén léptek életbe:

bevezették a 10 millió forintig elérhető, kamatmentes és fedezetlen babaváró hitelt, amely a hitelintézeteknél vehető fel a fiatal házaspárok számára, és az állam kamattámogatást nyújt hozzá, két új gyermek esetén 30%-ban, három esetén 100%-ban támogatássá alakul,

bevezették a falusi CSOK-ot, amely használt ingatlan vásárlására, bővítésére és/vagy korszerűsítésére is elérhetővé teszi a CSOK korábban csak új lakásra elérhető támogatási összegeit több mint 2000 kistelepülésen,

újautó-vásárlási támogatást vezettek be, amely hétüléses családi autók megvásárlását teszi lehetővé 50%-os (legfeljebb 2,5 millió forint összegű) támogatással,

a korábban is élő 1 millió forintos jelzáloghitel-elengedési programot kiterjesztették a 2 gyermekkel (ebből legalább 1 új) rendelkezőkre és 1 millióról 4 millióra növelték a legalább 3 gyermekesek esetében,

a CSOK-ot több helyen bővítették, így eltörölték a használt lakásokra vonatkozó korábbi értékhatárt, és használt lakosokra is elérhetővé tették a 3%-os kamatozású CSOK-hitelt, utóbbit egyébként tavaly óta a 2 gyermekesek is felvehetik 10 millió forint, a 3 gyermekesek pedig megemelt összegben, 15 millió forint erejéig,

bevezették a nagyszülői gyedet, megteremtették a négy gyermeket vállaló nők halálig tartó szja-mentességét és meghirdette a kormány a teljes bölcsődei ellátás programját is.

A program ösztönző jellegét érzékelteti, hogy a legjobb esetben akár 28 millió forintos vissza nem térítendő és 15 milliós visszatérítendő támogatásra is jogosultak így azok, akik most alapítanak családot, és legalább 3 gyermeket vállalnak.

Az eddigi támogatások közül a babaváró hitel bizonyult a legnépszerűbbnek, ezt eddig több mint 40 ezren vették már igénybe, október végéig pedig meghaladta a 350 milliárd forintot a szerződött összeg. A keretösszeghez képest pedig az újautó-vásárlási programra érkezett többszörös igény (a legnépszerűbb márkákról itt írtunk).

A babaváró hitel a magyar lakossági hitelpiacot is „szétrobbantotta”: bár tavasszal még a fogalmat sem ismerte a bankszektor, az év második felében már voltak olyan hónapok, amikor többet folyósítottak belőle, mint lakáshitelből.

A kormány családtámogatási programját az elmúlt évben is számos jogos és kevésbé jogos kritika érte, mi csak néhány szempontot domborítanánk most ki.

A gyerekvállalásra való ösztönzéskor a célzás azért különösen nehéz, mert személyes, sok esetben pénzben nem kifejezhető döntésről van szó. Éppen ezért a pénzbeli ösztönzés leginkább olyan esetekben lehet hatékony, amikor a gyerekvállalás fontos akadálya a szerény anyagi helyzet. Minél magasabb jövedelmű családokról van szó, annál kevésbé vetődik fel, hogy az elképzelt családmodellen, életmódon pénzügyi transzferért cserébe változtassanak. Nem véletlen, hogy a hazai kutatások azt találták, hogy a korábbi ösztönzők hatása csak az alacsony jövedelműek körében kimutatható. És az sem, hogy a szakemberek a hatékony demográfiai csomagok elengedhetetlen részeként tartják számon az olyan környezet megteremtését, amiben a gyerekvállalás okozta nem pénzügyi terhek csökkennek (gyerekfelügyeleti és oktatási rendszer, rugalmas munkaerőpiac stb.).

A csomag ebből a szempontból vegyes szerkezetű, hiszen találunk olyan elemeket, amelyek a fenti megfontolásoknak egyértelműen megfelelnek, de vannak olyanok is, amelyek nem. Az ilyen típusú ösztönző programoknak amúgy is tipikus nehézsége, hogy a támogatás természetesen azoknak is jár, akik ettől függetlenül is gyereket vállalnak, ezért drágák. Ezt a fajta célzottsági problémát növeli tovább, hogy az állam által megalkotott hitelfelvételi és megtakarítási kondíciók arbitrázsra adnak lehetőséget, még valós gyerekvállalási szándék nélkül is. Éppen ezért egyelőre eldönthetetlen, hogy a nagy hitelfelvételi kedv mögött mekkora az új, pótlólagos gyerekvállalási szándék.

