Egy bankokon átívelő rendszer, amiből szinte minden magyar adatait lekérhetik

A digitális ügyintézés ma már alapelvárás a bankoknál, közműszolgáltatóknál, lízingcégeknél, pedig ahhoz, hogy az ügyintézéshez rendelkezésre álljanak a megfelelő, naprakész, hivatalos adatok digitális formában, valójában a háttérben össze kell kötni a szigetszerűen működő informatikai rendszereket. Ezt a feladatot pedig – a legfontosabb pénzforgalmi rendszereink üzemeltetése mellett – a Giro Zrt. végzi el, évente több millió személyes adatunkat kérdezik le a szolgáltatásukon keresztül. Persze nem csak ügyintézéshez, hanem csalásmegelőzésre, adategyeztetésre, kockázatok szűrésére is felhasználják ezeket az adatokat.

Előzmények

1998-ban a Giro által alapított Girodat Credit Bureau nyugat-európai mintára kezdte el kiépíteni hitelreferencia szolgáltatási tevékenységét, amely a Giro mostani adatszolgáltatási tevékenységét, a Girinfót megalapozta. Ez az úgynevezett pozitív listás Credit Bureau a magánszemélyek adataira specializálódott, és célja az volt, hogy minden hitelkérelmet benyújtó – nemcsak a késedelmesen teljesítő - ügyfélről teljes körű információkat szolgáltasson, mégpedig a csatlakozott bankoknál lévő adatok és a Belügyminisztérium Adatnyilvántartó Rendszerével határozatlan időre megkötött együttműködési megállapodás alapján.

A szolgáltatáshoz akkor azonban viszonylag kevés szereplő csatlakozott, a lakossági bankok jelentős részének nem állt érdekében egy másik rendszerhez is csatlakozni, hiszen a BAR minden pénzügyi intézmény számára kötelező, s ezzel egy sokkal kiterjedtebb adatbázis igénybevételére van lehetőség. Emellett a Credit Bureau-hoz történő csatlakozás ellen szólt az is, hogy a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges informatikai és szabályozási-ügyviteli háttér kialakítása költséges és időigényes, valamint a lekérdezésekért fizetett összeg is tovább emelte a hitelezés költségeit. Ezért 2002-ben a Giro úgy döntött, hogy a céget és tevékenységét teljes egészében integrálja, és újratervezi a szolgáltatást.

Girinfo

2003-ban elindult a szolgáltatás fejlesztése, 2004. év végére a fejlesztés lezárult, a szolgáltatás egy új, vékonykliens platformra került, XML szabványt használt, valamint szabványos és rugalmas keretrendszert biztosított újabb nyilvántartások integrálására. A szolgáltatás ügyfélköre év égére megduplázódott, a lekérdezési volumen pedig 80%-kal emelkedett.

Minden akkori nagybank vagy annak leányvállalata, a meghatározó lízingcégek is használták a szolgáltatást, és létrejött az első Adatigénylő csoport, amivel az önállóan csatlakozni nem képes adatigénylők (pl.: takarékszövetkezetek) is elérték a szolgáltatást. A szolgáltatást ma a hitelezés és egyéb pénzügyi tranzakciók mögött rejlő kockázatok csökkentésére, csalási szándék kiszűrésére, ügyfélállomány adatfrissítésénél és behajtási folyamatoknál is igénybeveszik.

Mi mindenhez van hozzáférése a rendszerhez?

A Belügyminisztérium személyi adat és lakcím, valamint gépjárműadat nyilvántartásához (2004-től),

a Magyar Országos Közjegyző Kamara ingójelzálog-nyilvántartásához (2004-től),

Opten cégadatbázisa (2005-től),

Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartása (2007-től),

Open Car Information System (OCIS) prágai adatbázis-kezelő nyilvántartása(2010-től, de ezt 2013-ban kivezették),

a jogi személy tulajdonában lévő gépjárművek cégjegyzékszám alapján történő lekérdezése (2016-tól)

2019-ben pedig a pénzmosási törvény által előírt ügyfél-átvilágítási feladatok gyors elvégzését segítő megoldást élesítettek.

Míg kezdetben a lízingcégek voltak a szolgáltatás legnagyobb felhasználói, és a lekérdezések nagy részében gépjármű adatok kértek le a rendszerből, addig mára a bankok mellett távközlési szolgáltatók is használják a Girinfót.

Forrás: Giro

A 2008-as válság idején a hitelezési aktivitás visszaesése miatt a Girinfóban indított lekérdezések száma is visszaesett, a hitelezés fokozatos felpörgésével azonban 2017-ben már 5 millió lekérdezést kezelt a rendszer, indulása óta 26 millió darab lekérdezés történt a szolgáltatáson keresztül.

Forrás: Giro

A Bankszövetség idén szeptemberben publikált digitalizációs stratégiája kiemelt helyen foglalkozik az adatbázisokhoz való gyors hozzáféréssel, a szigetszerű rendszerek összekötésével kapcsolatban több javaslatot is megfogalmaztak. A banki javaslatcsomaggal egybecseng a Giro Zrt. azon terve is, hogy a szolgáltatással elérhető adatbázisok köre bővüljön, így a hitelügyintézési és ügyfélazonosítási folyamatok tovább egyszerűsíthetők és gyorsíthatók.

