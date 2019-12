Rekordot döntöttek a válság miatt bevezetett kötvények

Rekord összegű, mintegy 100 milliárd eurónyi úgynevezett SNP kötvényt bocsátottak ki Európa bankjai idén. Ezek azok az új típusú kötvények, amelyekkel szükség esetén a kötvényesek is részt vállalnak a bank feltőkésítésében.

A Financial Times szerint bevezetésük óta folyamatosan nő a „senior non-preferred”, vagyis a szükség esetén tőkévé konvertálódó kötvények kibocsátása. 2016-ban 68, 2018-ban 85, idén pedig már több mint 100 milliárd eurónyi ilyen kötvényt bocsátottak ki Európa bankja – mutatják az S&P Global Ratings adatai.

A globális előírások szerint a legnagyobb bankoknak 2022-re kockázatokkal súlyozott eszközértékük (RWA) 18%-ának megfelelő ilyen kibocsátott kötvénnyel kell rendelkezniük forrásaik között. Az európai szabályozás mindezt a „minimum requirement for own funds and eligible liabilities” (MREL) követelménnyel fejelte meg a kisebb és közepes méretű bankok esetében is.

A szabályok célja az, hogy a válság tanulságaként ne csak az adófizetők és a tulajdonosok, hanem a bankot finanszírozó nagykötvényesek is szerepet vállaljanak válság esetén a bankok megmentésében. Ez az úgynevezett bail-in, szemben az állami bankmentéssel (bail-out).