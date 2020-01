Egyoldalúan módosítja összes lakossági hitelszerződését az egyik magyar nagybank – A többiek is követhetik

Az UniCredit Bank Magyarországon az összes lakossági hitel- és kölcsönszerződésében egyoldalú módosításra készül, a változásra az azonnali fizetési rendszer március eleji bevezetése miatt kerül sor – tudtuk meg egy olvasónktól.

Az azonnali fizetési rendszer bevezetése miatt március másodikától a korábban bankmunkanapokra korlátozott banki befizetések már hétvégéken, bankszünnapokon is teljesíthetők lesznek. Az olvasónk által hozzánk eljuttatott levél szerint: "az UniCredit Bank Hungary az azonnali fizetési rendszer bevezetésével rá háruló feladatok teljesítésére, és az ezzel kapcsolatban lehetővé vált rendszerfejlesztésekre tekintettel 2020.01.24-i hatállyal egyoldalúan módosítja – valamennyi lakossági hitel - és kölcsönszerződés, a vállalati folyószámlahitel szerződések fizetési esedékességre, továbbá a látra szóló folyószámla kamatok jóváírására vonatkozó szabályait. Az intézkedés a hitelkártyának, magánbetéttel/értékpapírral fedezett privát kölcsönnek és egyenlő tőketörlesztéses jelzáloghitelnek nem minősülő szerződésekre vonatkozik.".

A módosítás értelmében lehetővé válik, és szerződéses szinten is rögzítésre kerül az eddig bankmunkanapra időzített fizetési esedékességek bármely naptári napon (akár hétvégén vagy ünnepnapon) való teljesítése, elszámolása.

A változás lényege tehát az, hogy ha egy szerződésben eddig a hónap valahányadik meghatározott banki munkanapja szerepelt utolsó teljesítési időpontként egy esedékes befizetésre vagy kifizetésre, akkor ez most akár bankszünnapra is változhat.

Ha valaki nem fogadja el a változtatást, és ezt írásban jelzi a banknak, azután önként felmondhatja a szerződését, vagy ha ezt nem teszi meg, a bank felmondottnak tekinti a szerződését.

Könnyen elképzelhető, hogy a következő hetekben más bankok is követik ezt a példát, és módosítják a szerződési feltételeiket az újítás miatt (vagy már most is vannak, akik tettek hasonló lépést, csak mi erről eddig nem értesültünk).