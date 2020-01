Három új hitelprogramot hirdetett meg az MFB

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. három új hitelprogramot hirdetett meg a hazai kis- és középvállalkozásoknak - jelentette be Sipos-Tompa Levente, az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója csütörtökön, sajtótájékoztatón, Budapesten.

A három hiteltermék 205 milliárd forint keretösszeget jelent, amelyet az MFB saját forrásból biztosít - tette hozzá. Sipos-Tompa Levente hangsúlyozta, piaci elemzésük szerint még mindig jelentős hányadot képviselnek a forráshiánnyal működő hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, ezért a három hiteltermékkel ezeket a vállalkozásokat célozzák meg.

Garamvölgyi Balázs, az MFB főigazgatója ismertette, hogy 100 milliárd forinttal 200 milliárd forintra megemelték az MFB pénzügyi vállalkozásokon keresztül nyújtott refinanszírozási programjának keretét, 5 milliárd forint keretösszeggel indították el az MFB régió versenyképességi pénzügyi vállalkozás refinanszírozási programot, és 100 milliárd forint kerettel hirdették meg az MFB agrárhitel programot, amely három vidékfejlesztési pályázathoz igényelhető.

Részletek

A vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására is felhasználható az MFB Agrár Hitelprogram, amely három Vidékfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan támogatja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést, illetve a borászat termékfejlesztését és erőforrás hatékonyságának növekedését, valamint az ágazat feldolgozóiparának korszerűsítését. A 100 milliárd forint keretösszeggel induló program keretében igényelhető hitel összege minimum 100 millió forint, maximum 1 milliárd forint lehet, a futamidő pedig maximum 10 év. A program közvetlenül az MFB-nél igényelhető.

Elsősorban a szomszédos országok vállalkozásaival együttműködő hazai cégeket célozza meg az MFB Régió Versenyképességi Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Program. A pénzügyi vállalkozásokon keresztül igényelhető, összesen 5 milliárd forintos keretösszeg beruházási, forgóeszköz- és akvizíciós hitel formájában nyújt segítséget a mikro-vállalkozásoknak. A program keretében ügyletenként és ügyfelenként minimum 1 millió forint, maximum 50 millió forint hitel igényelhető. A futamidő beruházási és akvizíciós hitel esetében maximum 10 év, forgóeszközhitelnél maximum 5 év lehet.

Megújul az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. Program is, amelyet továbbra is pénzügyi vállalkozásokon keresztül érhetnek el az érdeklődők. A népszerű program keretösszege az eddigi duplájára, 200 milliárd Forintra emelkedik. Jelentős újítás, hogy az MFB lehetővé teszi a mezőgazdasági célú beruházások finanszírozását, illetve a változó kamatozás mellett mostantól fix kamatozással is igényelhető a kölcsön. A program igénybevételének határideje is kedvezően változik: két évvel tovább, 2022. január 31-ig érhető el.

Az új hitelprogramok kidolgozása és a már meglévők megújítása során az MFB számára továbbra is fontos szempont, hogy olyan kedvező pénzügyi forrásokat biztosítson a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, amelyek elősegítik versenyképességük fenntartását, folyamatos fejlődésüket és tervezett beruházásaik megvalósítását. A most meghirdetett, összesen több mint 200 milliárd forint forrást biztosító programok többféle vállalkozásméret, ágazat és élethelyzet esetében kínálnak előnyös finanszírozási megoldást - hangsúlyozta közleményében az MFB.