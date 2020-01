Nem dolgozhat többé amerikai banknál a Wells Fargo korábbi vezérigazgatója

Örökre eltiltották az amerikai bankszektorban végzett munkától és 17,5 millió dollárt fizet a Wells Fargó hamis bankszámlái körül kialakult botrány miatt John Stumpf, a nagybank korábbi vezérigazgatója.

Így sikerült megállapodnia a korábbi bankvezérnek a bankot felügyelő szervvel, az Office of the Comproller of the Currency nevű amerikai hatósággal. Hozzá hasonlóan a társaság több más korábbi vezetője is peren kívüli egyezséget kötött a felügyelettel.

Az USA negyedik legnagyobb bankját 2016 óta sújtja a botrány. Az addig dinamikusan növekvő, elsősorban jelzáloghitelezésre specializált hitelintézet bevételei stagnálnak, és időről időre költségcsökkentési kényszerben van. A Wells Fargo nem kommentálta a mostani híreket.

A Wells Fargo a kétmillió hamis számla megnyitásáért korábban 185 millió dolláros bírságot kapott, a vállalat vezérigazgatója, John Stumpf pedig lemondásra kényszerült.