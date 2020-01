Újdonsággal készül a Gránit Bank az azonnali fizetési rendszerre

A Gránit Bank közel 400 milliárdos mérlegfőösszeggel digitális kisbankból közepes méretű bankká vált, és 2019-et már 300 milliárdos betétállománnyal, 60 ezer bankszámlával zárta, tavaly közel 38 százalékkal nőtt az új lakossági ügyfelek száma és kétszámjegyű volt a növekedés a vállalati ügyfelek tekintetében is. A banknál napirenden van a tőzsdei bevezetés kérdése, már ma is jelentős befektetői érdeklődést tapasztalnak a pénzintézet iránt. Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója lapunknak azt is elárulta, dolgoznak azon, hogy az azonnali fizetési rendszerre a kötelező szolgáltatáson túl újdonsággal is megjelenjenek.

A cikk megjelenését a Gránit Bank támogatta.

Hogy sikerült a 2019-es év a Gránit Banknál? Teljesültek az év elején kitűzött menedzsmentcélok?

Hasonlóan az elmúlt évekhez az idén is túlteljesítettük a stratégiai és az éves tervben megjelölt céljainkat, amelynek leglényegesebb okát abban látom, hogy úgy tűnik jó időzítéssel kombináltuk a challenger bankokra, fintechekre jellemző digitális megoldásokat a tradicionális bankokra jellemző stabilitással, konzervativizmussal, és komplex értékajánlattal. A még nem auditált adatok alapján a Gránit Bank csaknem 400 milliárdos mérlegfőösszeggel zárta a múlt évet, közel 200 milliárdos közel 200 milliárdos ügyfelekkel szembeni követelést és több mint 300 milliárdos betétállományt kezelünk, az adózás előtti eredmény pedig lényegesen meghaladja az 1 milliárd forintot.

Az elmúlt kilenc és fél év alatt évről-évre a bankszektor átlagánál gyorsabban növekedtünk, a mérlegfőösszeg közel hatvanszorosára nőtt az induláshoz képest, 60 000 bankszámlát vezetünk és számos digitális, innovatív pénzforgalmi szolgáltatást vezettünk be, sokszor elsőként a hazai piacon. Évről-évre több ügyfél választ minket, tavaly közel 38 százalékkal nőtt az új lakossági ügyfelek száma a banknál és kétszámjegyű a növekedés a vállalati ügyfelek tekintetében is, a vállalati és lakossági hitelek állományának növekedése 20 százalék feletti. A bank, működésének közel tíz éve alatt saját tőkéjét meghétszerezte, a zöldmezős bankokhoz képest lényegesen korábban, már a negyedik évtől folyamatosan nyereséget termel.

A múlt évi adózás utáni eredményt is figyelembe véve a bank több, mint 3 milliárd forint adózás utáni eredményt termelt, de a részvényesek a profit visszaforgatása mellett döntöttek eddig is, és vélhetően ez évben is így fognak tenni, szerintem helyesen. A Gránit Bank nem csak a tulajdonosoknak termel jövedelmet, hanem a költségvetésnek is, hiszen az elmúlt években összesen több, mint 5 milliárd forint adót fizettünk be az államháztartás részére, amelynek körülbelül a 30 százaléka banki különadó. A szerény, de kemény és következetes munka híve vagyok, aminek a minősítését csak a pénzügyi mutatók, illetve a szolgáltatás színvonala képes kifejezni. Ezért talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, a hazai piacon egyedülálló módon, döntően a digitalizáció iránt nyitott ügyfelek igényeire alapozva, sikerült egy zöldmezős bankból stabilan profitot termelő, a bankrendszer átlagához képest lényegesen költséghatékonyabb digitális középbankot építeni.

Természetesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bankszektor és a makrogazdaság kéz a kézben jár és a stabilan alacsony kamatpálya, a nemzetközi viszonylatban is magas GDP növekedés és kedvező makromutatók, a banki hitelezést is támogató monetáris politika, valamint az innovációk iránt nyitott szabályozói hozzáállás jelentős mértékben járul hozzá a bankszektor teljesítményéhez, így a Gránit Bankéhoz is.

Mikor lép tőzsdére a bank?

A Gránit Bank közgyűlésén elfogadott hosszú távú stratégiának szerves eleme a tőzsdei bevezetés, ráadásul már ma is jelentős befektetői érdeklődést tapasztalunk a Gránit Bank iránt. A bevezetés időzítése azonban nagyon felelősségteljes döntés, amihez alapos elemzésre, több tényező átgondolt mérlegelésére van szükség. Összességében azt tudom mondani, hogy a bankban napirenden van a tőzsdei bevezetés kérdése, de annak konkrét időpontjáról csak akkor lehet nyilatkozni, ha az előkészítő munkák elvégzése teljes egészében megtörtént.

Nagy-Britanniában az AT Kearney friss kutatása szerint minden ötödik banki ügyfél challenger banknál vezeti elsődleges bankszámláját. Magyarországon mekkora piacot hódítottak el a challengerek? Mennyire érzi ezt meg egy direktbank?

Az ön által említett felmérés eredményei megerősítik azt, hogy a 21. században országhatártól függetlenül terjednek az egyszerű, gyors és mobiltelefonra optimalizált pénzügyi szolgáltatások, úgy is mondhatnám, hogy olyan gyorsan, mint a vírus, amelyben persze fontos szerepük van a költségeknek is. Az AT Kearney elemzése szerint a megkérdezett ügyfelek arra a kérdésre, hogy miért választanak egy bankot, két fontos körülményt említettek, legyen egyszerű a számlanyitás és lehessen könnyen használni a banki applikációt. Hasonlóan vélekednek a mi ügyfeleink is, a megkérdezettek többsége a digitális innovációkért és az egyszerűségért nyit a Gránit Banknál számlát. Az ügyfelek egy része pedig a költségek és a díjak tekintetében méltányolja a Gránit Bank értékajánlatát, amely azért biztosítható hosszú távon, mert a bank költségeit nem terhelik a fiókhálózat fenntartásának költségei. Nem csak a hasonló trendek az érdekesek, hanem a különbözőségek is, amelyek megerősítenek engem a Gránit Bank által alkalmazott üzleti modell helyességében.

A kutatás szerint még a challanger bankokat elsődleges bankként használóknak is mindösszesen 34 százaléka utalja a jövedelmét a challenger bankokhoz. Ez az arány a Gránit Banknál megközelíti a 70 százalékot, amit én úgy értékelek, hogy ügyfeleink nem csupán a fintech megoldásaink miatt választanak minket, hanem megbíznak bennünk, ránk bízzák a jövedelmüket és nem csupán egy adott igény kielégítése miatt döntenek mellettünk, hanem különböző banki szolgáltatásokat is tőlünk vesznek igénybe. Ez megerősíti azt a stratégiát, amiben a kezdetektől hiszünk, az egyszerű, gyors, innovatív megoldások mellett, fontos szerepe van a személyességnek, amit a 21. századi, digitális alkalmazással is el lehet érni, kombinálva olyan szolgáltatások bevezetésével, amelyek a Gránit Bank számára biztosítják a fenntartható profitábilis működést, miközben a challenger bankok jelentős része veszteséget termel.

A Gránit Bank kiket tekint elsődleges versenytársának, inkább az új fintech szereplőket vagy a tradicionális bankokat?

A pénzügyi szolgáltatások piaca egy kompetitív piac, ahol nagyon erős a verseny. Mi az ügyfelek színvonalas kiszolgálását tekintjük elsődleges feladatunknak, számunkra ez a legfontosabb és másodlagos kérdés, hogy eközben a fintech szereplők, vagy akár a tradicionális bankok a versenytársaink. A Gránit Bank célszegmense a lakossági oldalon a digitális platformokra nyitott ügyfélkör, akik gyorsan, egyszerűen kívánják a komplex pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe venni, akár mobiltelefonon is, ugyanakkor, ha igénylik videó-chaten egyeztethessenek tapasztalt banki ügyintézőkkel. A tapasztalatok azt jelzik, hogy az újdonságra, az új megoldásokra először mindig a fiatalabb, városban lakó korosztály a nyitott, de szerintem az ő példájuk terjedni fog. Kérdés csak az, hogy milyen gyorsan. A vállalati szegmensben a pénzügyi tranzakcióikat szintén a digitális csatornákon lebonyolító, vállalati hitelezésben a hosszú távú partnerségre alapozott, személyre szabott kiszolgálást értékelő, stabilan és eredményesen működő ügyfélkör a célpiacunk.

Mi jellemzi a Gránit Bank ügyfeleit?

A Gránit Bankos lakossági ügyfelek döntően affluens, a pénzügyekben jártas ügyfelek, akik nyitottak a modern, egyszerű megoldásokra és fontos számukra a kiszolgálás színvonala és természetesen a kompetitív árazás is. Hogy számokkal is illusztráljam az előző mondatom, nálunk az átlagos látra szóló lakossági egyenleg közel 70 százalékkal magasabb a banki átlaghoz képest, közel kétszer akkora a havi kártyás tranzakciók száma a versenytársaink átlagához viszonyítva, magasabb a digitalizált bankkártyával rendelkezők aránya, sokkal szélesebb körben használják az ügyfelek a kártyájukat, ezen belül is az online költések trendje növekvő, s mára az összes költések több, mint 40 százalékát teszik ki, miközben a benchmark csupán 26 százalék körüli és ügyfeleink közel 100 százaléka használja a digitális csatornákat.

Az ügyfelek földrajzi elhelyezkedését tekintve, meghatározó aránya van a nagyvárosban élő, magas iskolai végzettséggel rendelkezőknek, de sok vidéki településen élő ügyfelünk is van, akik a mobiltelefonon keresztül is tudnak a VideóBankban számlát nyitni, kártyát igényelni, állampapírt vásárolni, stb. A vállalati partnereink 65 százaléka kis és középvállalkozás, a többi nagyvállalat, és – annak ellenére, hogy Budapesten működő digitális bank vagyunk – az ország szinte minden szegletéből vannak ügyfeleink. A hitelezett ügyfeleinkről az is elmondható, hogy méretkategóriától függetlenül a hazai vállalkozási szektor stabilan eredményt termelő és jó pénzügyi mutatókkal rendelkező cégei közé tartoznak, akik a pénzügyi kötelezettségeiknek időben és pontosan tesznek eleget.

Mennyire népszerű önöknél az említett babaváró hitel?

Nálunk eddig 1,5 milliárdnyi forintnak megfelelő babaváró hitelt vettek igénybe az ügyfelek, ezek közül közel 100 százalék az online megoldásunkat használta. Tudomásunk szerint a Gránit Bank az egyetlen, amely úgy tette lehetővé a babaváró hitelhez jutást, hogy nem kell az ügyfeleknek bemenni a fiókba, csak a szerződés aláírásakor. Egy online platformot fejlesztettünk, amely segít az ügyfélnek kiszámítani a nálunk felvehető hitel összegét, a folyamat lépései nyomon követhetőek, a dokumentumok letölthetőek és elektronikusan benyújthatóak.

Mi a helyzet az online állampapír-vásárlással, ezt mennyien használják a banknál?

Amikor a MÁP+ értékesítését a kormány bevezette, azt gondoltuk, hogy érdemes a terméket VideóBankon keresztül is elérhetővé tenni az ügyfeleink részére. Tudomásunk szerint a Gránit Bank az egyetlen bank Magyarországon, ahol fizikai fiókba járás nélkül, VideóBankon keresztül, de mégis személyesen lehet lebonyolítani az értékpapírszámla-nyitást, a MIFID-tesztek kitöltését, illetve az állampapír vásárlást és értékesítést mindössze pár perc alatt. Az elmúlt hat hónapban több száz ügyfél vásárolt állampapírt VideóBankon keresztül. Annak érdekében, hogy meggyőzzük az ügyfeleket a VideóBankos értékpapírszámla-nyitás előnyeiről, akció keretében a díjakat is elengedjük. Információink szerint a Gránit Bank az egyetlen intézmény, ahol ezeknek az állampapíroknak a vásárlása díjmentes a Webkincstáron kívül.

Hogy alakul most a videóbankon keresztül bankszámlát nyitók aránya? Terveznek-e itt további fejlesztéseket?

Azt gondolom, hogy a pénzügyi szolgáltatás egy bizalomra épülő operáció, ahol a személyességnek jelentős szerepe van. A személyességet az utóbbi több száz évben a fiókban ülő bankárok jelentették az ügyfelek részére, de ma már a digitális technológia olyan fejlettségi szintet ért el, ahol a személyes jelenlét egy mobiltelefonon, vagy akár tableten keresztül is biztosítható, ráadásul kényelmesebb, olcsóbb is, mind az ügyfélnek, mind a banknak. Természetesen nem gondolom, hogy a több száz évig működő modell egyik napról a másikra megszűnik és biztos lesznek olyan ügyfelek hosszabb távon is, akik a hagyományos, megszokott formákat részesítik majd előnyben, de mi hiszünk abban, hogy az ügyfelek egyre növekvő hányada kívánja a VideóBankos megoldást választani.

A tények azt mutatják, hogy a Gránit Bankban 2012-ben bevezetett VideóBankot szívesen használják az ügyfeleink, a jogszabályi lehetőség 2017-es bevezetése pedig lehetővé tette, hogy számlanyitás és szerződés aláírása is lehetségessé váljon ezen a platformon. Évről-évre növekszik a VideóBankos szolgáltatást igénybe vevők aránya, a múlt évben átlagosan havonta cca 2000 VideóBank- hívást fogadtunk, amelyből jelentős arányt képviselt a számlanyitás, de tanácsadásra, különböző szolgáltatások igénybevételére is használják ezt a csatornát. Az elmúlt hónapokban az összes lakossági számlanyitás közel 60 százaléka már VideóBankon keresztül bonyolódott le. Ezek az eredmények megerősítenek abban, hogy a VideóBank egy stratégiailag fontos platform, és jelenleg is dolgozunk azon, hogy a VideóBankon keresztül a jövőben még több szolgáltatást tudjanak az ügyfelek igénybe venni.

Hol tart a bank a felkészülésben az azonnali fizetési rendszer márciusi elindulására?

Azt mondhatom, hogy jól állunk, amelyben a felkészülést ellenőrző GIRO rendszeres értékelései is megerősítenek bennünket.

Digitális bankként terveznek-e az azonnali rendszerre új szolgáltatást indítani?

Az azonnali fizetési rendszer bevezetése egy innovációs mérföldkő a hazai fizetési rendszerben, a Magyar Nemzeti Bank által kidolgozott megoldás jelentős mértékben fog hozzájárulni az ügyfelek jobb kiszolgálásához, a gyorsabb tranzakciókhoz, a költségek csökkentéséhez, a pénzügyi kultúra továbbfejlődéséhez. A Bankszövetség elnökségi tagjaként is tudom mondani, hogy valamennyi bankvezető kiemelt feladatának tartja a megfelelő felkészülést, ami rengeteg erőforrást igényel a szektortól, anyagi és intellektuális értelemben egyaránt. A március 2-i sikeres indítás a legfontosabb prioritás számunkra, mondhatnám, hogy mindent visz, de természetesen dolgozunk azon, hogy a megváltozott jogszabályi lehetőségeket használva és arra építve a kötelező szolgáltatáson túl újdonsággal is megjelenjünk.

A bankszövetség néhány hete kiadott egy közleményt, amely szerint a bankok olcsó elektronikus számlacsomagokat vezetnének be, de szeretnék, ha a kormány elengedné a lakossági tranzakciós illetéket. Erről mi a véleménye?

Egyetértek a Bankszövetség közleményével.

A szövetség úgy fogalmazott, hogy ezek az új elektronikus számlacsomagok nem igénylik” a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel biztosítását sem.

Furcsa lenne, ha a Bankszövetség elnökségi tagjaként nem értenék egyet a közlemény teljes szövegével. Megjegyzem, hogy egy digitális bank vezetőjeként különösen elkötelezett vagyok a tranzakciók elektronikus csatornákra terelése iránt, amit nagymértékben támogat majd az azonnali fizetési rendszer bevezetése is.

A bankszövetség egy 22 pontos digitalizációs csomagot tett le az asztalra, ezek közül melyek valósulhatnak meg leghamarabb? Melyeket tartja a legfontosabbnak?

Mindegyiket egyformán fontosnak tartom és az áttöréshez a csomag valamennyi elemének elfogadására szükség lenne. A digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázása ráadásul többletjövedelmet jelentene nemzetgazdasági szinten, mert jelentősen mérséklődhetne a költséges készpénzhasználat, ami szinte mindegyik jövedelemtulajdonosnál megtakarítást eredményezne, miközben tovább egyszerűsödhetne a banki ügyintézés, ami szintén pénzspórolást jelentene mind az ügyfelek, mind a bankszektor számára. A javaslataink jelentős része jogszabály változtatást is igényel és örömmel tapasztaljuk, hogy mind a jegybankban, mind a kormányzati oldalon hasonlóan gondolkodnak, sőt prioritásként kezelik a digitalizáció kérdését, beleértve azt is, hogy a társadalom tudatformálásnak is jelentős a szerepe.

