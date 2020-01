Több száz magyar fiókot zártak be, gyűlnek a dolgozók a bankoknál

A fiókszám 2009 óta folyamatosan csökken, az alkalmazotti létszám viszont 2016 óta ismét töretlenül gyarapszik a magyar bankoknál – mutatja a Portfolio friss gyűjtése. A válság eleje óta közel harmadával szűkült a kereskedelmi bankok fiókhálózata, létszámban pedig még mindig 8 százalékos az elmaradás a 2008-as csúcshoz képest. Tavaly az integrálódó Takarék Csoport szűkítette csak érdemben a fiókhálózatát, a létszámbővítés szempontjából viszont kettészakadt a banki mezőny. Az ATM-ekre is rákérdeztünk: a bankok jelentős része még mindig nem rendelkezik készpénzbefizetésre alkalmas automatával.

A Portfolio 10 legnagyobb kereskedelmi bankot összesítő gyűjtése alapján továbbra is messze a Takarék Csoport rendelkezik a legnagyobb, 750 egységből álló fiókhálózattal Magyarországon. Annak ellenére van így, hogy közel feleakkora a fizikai egységeik száma, mint néhány évvel ezelőtt, és az egy évvel korábbi 1003-hoz képest is jelentős racionalizálás ment náluk végbe. A több banknál nem változott érdemben a fiókszám 2019-ben, ha csak a CIB Bank négy fiókos hálózatszűkítését nem tekintjük ilyennek.

Az alkalmazotti létszám szempontjából kettészakadt tavaly a banki mezőny: sorrendben a Raiffeisen, az OTP, a Sberbank és a CIB és az Erste és az MKB növelte, a Takarék Csoport, a K&H, a Budapest Bank és az UniCredit viszont csökkentette létszámát. A munkaerőhiány a bankokat is sújtja, enélkül elképzelhető, hogy a konszolidálódó Takarék Csoportot leszámítva mindenhol emelkedett volna a dolgozói létszám tavaly.

Kilenc kereskedelmi bank összesített létszámát és fiókszámát mutatja az alábbi ábránk saját gyűjtésünk alapján (a Takarék Csoportot a tagszervezetek gyakori változásai miatt nem vettük bele ebbe az összesítésbe.) Ez alapján 2009 óta folyamatosan csökken a magyar bankok összesített fiókszáma, a tíz évvel ezelőtti több mint 1500-ról alig több mint ezerre esett mára. A válság elejéhez, 2008 végéhez képest 31%-kal csökkent e kilenc bank összesített fiókszáma, ami persze nem egyszerűen a pénzügyi krízis eredménye: a digitalizáció is felgyorsította az alacsony megtérülésű fizikai egységek felszámolását.

A Magyar Nemzeti Bank adatai is hasonló jelenséget mutatnak, bár e szerint a dolgozók létszáma nem 2016, hanem már 2014 óta évről évre emelkedik. A takarékszövetkezetekkel együtt a teljes fiókszám a 2013-as 3200-ról 2000 alá csökkent, a létszám viszont megközelítette már a 2009-es, 40 ezres szintet.

Nincs olyan nagybank, amelynek 2008 óta bővült volna a fiókhálózata, még a magát e szempontból legjobban tartó K&H-nál, OTP-nél és Budapest Banknál is a fiókok nettó egytizede eltűnt több mint egy évtized leforgása alatt. A legradikálisabb hálózatszűkítésen a Raiffeisen, a CIB, a Sberbank és az UniCredit esett át, de az Ersténél is csaknem feleződött a fiókok száma.

A létszám szempontjából nem ilyen sötét a kép, egyedül a CIB Bank mondhatja el magáról, hogy több mint harmadával kevesebb dolgozóval működik, mint a válság kezdetén. Rajta kívül a Raiffeisennél, a Budapest Banknál, az MKB-nál és a Sberbanknál is voltak jelentős elbocsátási hullámok. Az OTP magyarországi operációjánál viszont jelentősen nőtt az elmúlt több mint egy évtizedben a létszám, és már az Ersténél is növekedés látható.

Úszik az ország a készpénzben, így az ATM-ekről is megkérdeztük a bankokat. A legnagyobb ATM-darabszám természetesen az OTP-é, utána pedig saját automatáival a Takarék következik. Az Erste Bank automatáin (2012 októbere óta visszavonásig tartó akció keretében, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodása alapján) a Takarék-ATM-eken is az Erste lakossági betéti bankkártya készpénzfelvételre vonatkozó díjakkal megegyezően vehetnek fel készpénzt az ügyfelek – közölték megkeresésünkre. Rajtuk kívül a K&H is ott az élmezőnyben. Rákérdeztünk, melyik banknál mennyi a készpénzbefizetésre alkalmas ATM-ek darabszáma: abszolút számban az OTP, arányaiban viszont a K&H vezet e téren. A Budapest Bank, a Raiffeisen, az MKB Bank és a Sberbank viszont egyáltalán nem rendelkezik még ilyen ATM-ekkel, többüknél bevezetés alatt állnak ezek az automaták.

A fiókszám és a létszám szempontjából is nagy jelentősége van

a bankok üzleti aktivitásának,

a költségkontrollnak,

a digitalizációnak,

olyan sajátosságoknak, mint amilyen a takarékszövetkezeti rendszer konszolidációja.

Miközben az üzleti aktivitás növekedése egyértelműen a banki kapacitások (fiókszám, létszám) növelése, a költségkontroll pedig ezek szinten tartása vagy még inkább a csökkentése irányába hat, a következő évek kereskedelmi banki trendjét elsősorban a digitalizáció határozhatja meg.

A digitalizáció ma előbbre jár a fióklátogatások, mint a munkaerő kiváltásában: a digitális ügyfélkiszolgálási csatornák elterjedtebbek a robotizációnál és a munkaerőt kiváltó mesterséges intelligenciánál. Rövid távon így valószínűleg továbbra is a fiókszámra lesz nagyobb hatása a digitalizációnak, közép- és hosszú távon azonban a létszámban is erőteljesen meglátszódhat majd. Addig a létszám mérsékelt növekedése várható az üzleti aktivitás további (igaz, mérséklődő) emelkedésével párhuzamosan, amire persze erőteljes korlátozó tényezőként hat a munkaerőhiány és az országos bérnyomás.