A bankokat is megfertőzi a koronavírus? Figyelmeztést adott ki a neves bankelemző

Csúnyán fest a kép a bankrészvényeknél a koronavírus és a kereskedelmi háború miatti feszültségek eszkalóládasa miatt – véli Dick Bove, az USA talán leghíresebb bankelemzője, aki emiatt négy pénzügyi vállalat részvényeire vonatkozó ajánlását is rontotta.

Az Odeon elemzője szerint a Citigroup, a Goldman Sachs, a Regions Financial Corp. és a Truist Financial Corp. részvényeire vonatkozó ajánlását is rontotta, így ezekre most már vételi helyett tartásra vonatkozó jelzést tart érvényben – számolt be a Bloomberg.

Dick Bove szerint az új vírus negatívan hat a fogyasztásra és a termelésre Kínában, és lassítja a globális gazdasági aktivitást is. Emellett a kereskedelmi háború nem oldódott meg, a Brexit zajlik, a Fed a mérlege csökkentésébe kezdett, a vállalati hitelezés gyengén teljesít, a cégvezetői üzleti bizalom pedig romlik.

Bove úgy véli, a bankok „nagyon nehéz” üzleti és banki problémákkal fognak szembenézni, nem igazán látni, hogy javulhatnának a banki eredmények az első félévben és „talán 2020 első felében”. A bankoknak nemcsak jobb gazdasági teljesítményre, nagyobb hitelaktivitásra, hanem nagyobb hitelkamat-felárakra is szükségük lenne.

A JP Morganra, a Bank of Americára és a SVB Financial Groupra viszont (újonnan, illetve továbbra is) vételi ajánlást tart életben az elemző. Ennek oka, hogy unikális üzleti modellel rendelkeznek, akvizíciós célpontok lehetnek, vagy éppen hasznot húzhatnak nem gazdasági eseményekből – érvelt a neves bankelemző.