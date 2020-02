Háborúba hívta a kínai pénzügyi szektort a kommunista párt

Peking kérésére a bankok ultra-alacsony kamatok mellett kezdtek el hitelezni az érintett régiókban, a befektetési bankok a vírussal küzdő cégek kötvénykibocsátásaiban segítenek, az alapkezelők pedig átmenetileg beszüntették az eszközeladásokat, hogy a piaci pánikot megelőzzék.

A Wuhan DDMC Culture & Sports Co 600 millió jüannyi kötvényt tudott kibocsátani egy víruspánik miatt megviselt cégeknek szóló „zöld csatornán,” míg a Zhuhai Huafa Group, a Sichuan Kelun Pharmaceutical és a China Nanshan Development Group összesen 2,1 milliárd dollárnyi forrást vontak be kötvénykibocsátáson keresztül a héten. A pénzből kórházakat építenek és gyógyszereket fejlesztenek majd.

A kormány kérésére több bank is alacsonyabb kamatokkal kezdett el hitelezni: a Bank of Suzhou például több száz kkv-hitel kamatait vágta vissza, bizonyos esetekben 10 bázisponttal a benchmark alá. Közben a Bank of China azt ígérte, hogy különleges elbírálásban részesíti majd azokat a cégeket, melyek a vírus miatt fizetésképtelenné válnak, miközben a jegybank által támogatva „a lehető legalacsonyabb” kamatokat ígérték a gyógyszergyáraknak és a maszkgyártóknak.

Akadnak persze olyan hangok, akik aggódnak amiatt, hogy a lazább pénzügyi szabályokkal egybekötött fokozott aktivitás a jövőben előbukkanó kockázatokat idézhet elő.

„Attól tartok, hogy egy csomó vállalat, amely csődbe ment, azt fogja állítani, hogy a vírus miatt jutott ilyen helyzetbe” – mondta a Reutersnek egy kötvényportfólió-menedzser, aki nevének elhallgatását kérte.

Közben a kínai felügyelet lényegében megtiltotta a brókereknek és az alapkezelőknek a shortolást és a részvényeladást. A Reuters forrásai szerint ezen kívül összesen 26 alapkezelő tett saját tőkét kínai eszközökbe kifejezetten azzal a céllal, hogy a piacokat stabilizálják.

„Annak ellenére, hogy az új járvány rövidtávú korrekciókat hozott, az A-részvények felfelé ívelő trendje stabil” – mondta Si Bó, a China Southern Asset Manager portfóliómenedzsere a Reutersnek.