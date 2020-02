Új tulajdonos tűnt fel, nagyot ugrott a Deutsche Bank

Hatalmasat, 13%-ot szárnyalt tegnap a Deutsche Bank árfolyama, miután kiderült: 3,1%-os részesedést szerzett benne a 2000 milliárd dollárt kezelő Capital Group.

A Los Angeles-i székhelyű alapkezelő csütörtöki közzététele 2016 februárja óta nem látott emelkedést produkált a legnagyobb német bank részvénypiacán.

Az utóbbi hetekben egyébként is jól teljesít az árfolyam, több mint 40%-ot emelkedett azóta, hogy Christian Sewing vezérigazgató decemberben bemutatta a befektetőknek a stratégiai terv végrehajtásában eddig elért eredményeket.

A Deutsche Bank a legjobb tőzsdei teljesítményt mutató bank idén, és a csődkockázatát jelző CDS-felára is kétéves mélyponton van. A bank legnagyobb tulajdonosai persze így is mínuszban vannak, a 2017 novemberében beszállt Cerberus Capital Management több mint 40%-ot bukott eddig részvényein, és mínuszban van a BlackRock és a katari királyi család is.

A Deutsche Bank gyorsjelentéséről itt írtunk:

