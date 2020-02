Nagy bejelentés a Revoluttól: az app már befogadja a bankszámlákat is

Nagy-Britanniában a Revolut appon keresztül elérhetővé váltak más szolgáltatók, nagybankok számlái is.

Nagy-Britanniában már 2018 januárjától „kinyitották a bankokat”, azaz a PSD2 EU-s szabályokat már ettől az időponttól élesítették, így ott már lényegesen előrébb tartanak az open banking kezdeményezések. Az HSBC például már lassan két évvel ezelőtt jelentette be (és tartotta is a szavát), hogy hamarosan elindul egy olyan szolgáltatással, mely keretében az appján keresztül több versenytársa számlái is elérhetők.

Azóta több más bank is elindított ilyen szolgáltatásokat, hozzájuk csatlakozott most a Revolut béta verziós open banking megoldása. A szolgáltatás elindítása – különösen a Revolut esetében – különösen nagyot szólhat, ugyanis az AT Kearney brit ügyfelek körében végzett kutatása szerint a challenger bankot használók nagy része egy hagyományos banki számlát is fenntart, például 57 százalékuk a fizetését a mai napig inkumbenshez utalja.

A lépéssel könnyen lehet, hogy a hagyományos bankok pozíciója gyengülhet, mivel mostantól a bankszámláikhoz a front endet a Revolut app is jelentheti (bár nyilván nem teljes funkcionalitást érnek el innen, most még csak csak a számlaegyenleg és a számlatörténet kérhető le ilyen módon).

A Revolut oldalán azt írja, egyelőre csak brit bankok integrálása lehetséges az appjukba, más bankok később válnak illeszthetővé az alkalmazáshoz. Azt is megjegyzik, hogy a szolgáltatást elemzési és költségvetés-tervezési funkciókkal is bővítik.