Egyetlen húzással letarolhatja versenytársait a legnagyobb norvég bank

A legnagyonbb norvég bank, a DNB új szintre emelei az open banking fogalmát: már nem csak más bankok számlái is integrálhatók a DNB appjába, hanem ezek között appon belül pénzt is küldhetnek ezentúl az ügyfelek.

Az open banking, azaz a nyílt bankolás szabályait a PSD2-es EU-s szabályozás hozta el Európába, egyes országok az általános határidő előtt implementálták a szabályokat (mint például a britek, a Revolut minapi open banking bejelentéséről itt írtunk).

Norvégiában a legnagyobb banknak számító DNB bank már eddig is rendelkezett egy open banking szolgáltatással, amelyre már több országban akad példa. Ezek a legtöbbször számlaaggregációs appok, azaz egyetlen appon keresztül több szolgáltató számláit is láthatjuk bennük (számlatörténet, egyenleg), sőt, egyes appokban pénzügyi tervezést segítő funkciókat is építettek (mire mennyit költünk, hol mennyi megtakarításunk van stb.).

A DNB most azzal újít, hogy az így összegyűjtött bankszámlák között az appján keresztül, egyetlen felületen pénzt is küldhetnek az ügyfelek a számláik között.



A lépéssel az összes - az appba már integrált banknál lévő - ügyfélnek adnak egy olyan platformot, ahol az összes bankszámlájukat kezelhetik. A fejlesztésben a Nordic API Gateway nevű cég segített a banknak, amelyben a pénzintézet tulajdonos is.

A címlapkép forrása: Getty Images.