11 éves rekord dőlt meg a magyar lízingpiacon

Tizenegy éves rekordot döntöttek a magyarországi lízingvállalatok, a kihelyezett összeg tavaly csaknem 740 milliárd forintot tett ki, ami 7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit - mondta Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

Hozzátette: a lízingpiaci növekedéséhez a 3,5 tonna feletti teherautók kivételével minden részpiac hozzájárult, különösen a mezőgazdasági gépek és az építőgépek szerepeltek jól. Személy- és kisteherautók finanszírozásában 11 százalékkal 273 milliárd forintra nőtt a kihelyezett összeg.

Nyikos Katalin, a szövetség elnöke arról beszélt, hogy a kiemelkedő tavalyi év után idén a kedvezőtlenebb gazdasági környezet és a járművek piacán várható szűkülés miatt inkább stagnálásra számítanak a finanszírozott összeget tekintve.

Nyikos Katalin szerint elsősorban az új személy- és kisteherautók finanszírozása húzta az autók részpiacát, ezeknél a kihelyezett összeg 13 százalékkal 210 milliárd forintra emelkedett. A növekedési ütem lényegében lekövette az alappiaci bővülést, ugyanis 2019-ben több mint 184 ezer új személy- és kisteherautó talált gazdára, ami 16 százalékos éves bővülést jelentett.. Ebben a szegmensben a pénzügyi lízingkonstrukciók aránya 30 százalék körüli, az operatív lízingé 9 százalékos, összességében a személy- és kisteherautóknál a lízingkonstrukciók részesedése az összes eladott autóra vetítve közel 40 százalékos.A többi járműszegmens közül párhuzamosan 84 milliárd forintos összegben finanszíroztak flottabeszerzéseket a lízingcégek, ez 4 százalékos emelkedést jelentett. A 3,5t feletti teherautókra jutó 166 milliárd forint 13 százalékos csökkenésnek felel meg. „A visszaesés azzal magyarázható, hogy a fuvarozó cégek beszerzéseiket visszafogták a gazdaság várható lassulása, a megrendelések hanyatlása, a módosuló szabályozási környezet és a sofőrhiány miatt” - mondta Nyikos Katalin.

Hétülésesek a fókuszban

A nagycsaládosok autóprogramjában a lízing egyre nagyobb szeletet hasított ki a tavaly júliusi indulástól. Decemberig több mint 1800 lízingszerződés született új hétüléses autókra, a lízingcégek pedig 5,2 milliárd forinttal finanszírozták ezeket a vásárlásokat. „A Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (Gémosz) szakértői az indulás előtt és a program zökkenőmentes menedzselése érdekében azóta is folyamatosan egyeztetéseket folytat a kormányzat szakembereivel” - fogalmazott Nyikos Katalin.

Boom az agrárgépeknél

Az agrárgép-finanszírozás ért el kimagasló eredményt a múlt évben: a finanszírozott összeg 26 százalékkal 103 milliárd forintra nőtt. „Ez egyben azt jelenti, hogy a járművek után a mezőgazdasági gépek jelentik a legnagyobb piacot lízingcégek számára. A kedvezményes jegybanki hitelprogram és a lízing kamattámogatása itt kiemelkedő szerepet kapott” - emelte ki a Magyar Lízingszövetség elnöke. A lízing részesedése az agrárgépek forgalmában 48 százalékos, az NHP-s finanszírozás aránya összességében 81 százalékos. Az új agrárgépek esetében az NHP részesedése majdnem 100 százalékos.

Más gépek is jól szerepeltek

Az építőipar szárnyalása révén az építőgépeknél a finanszírozott összeg minden eddiginél magasabb volt, meghaladta a 27,5 milliárd forintot. Az építőgépek iránti évek óta tartó keresletben lényeges szerepet játszik az ágazatban kialakult munkaerőhiány, az érintett vállalkozások ezt korszerű gépek beszerzésével próbálják kezelni. Emellett a nagy infrastrukturális fejlesztések és a gépcserékhez biztosított támogatási programok is növelték az építőgépek iránti keresletet.A termelőeszközöknél is rekord született 2019-ben. A kihelyezett összeg 20 százalékkal 75 milliárd forint fölé nőtt, ez pedig már meghaladja a válság előtti szintet. Ezen a részpiacon a pályázatok, illetve azok kifizetései jelentették a növekedés motorját.

Hogyan tovább?

A különböző szegmensekben elért rekordok és az összesített adatok alapján is egyértelműen sikeres évet tudhat maga mögött a magyar lízingpiac. „Az eddigi és a jövőben várható növekedésben pedig a kis- és középvállalkozások beruházásai kiemelten fontosak. Ezt a Magyar Lízingszövetség mellett az NHP-s adatok és a vonatkozó uniós adatok is bizonyítják” – tette hozzá az elnök.A Magyar Lízingszövetség szerint a tagvállalatok a fenntartható növekedésben, a zöldgazdaság kialakításában is kulcsszerepet játszhatnak, mivel a lízingfinanszírozás segítségével a legkorszerűbb technológiákat tudják bevezetni az érintett cégek. „Továbbá ez a másodlagos felhasználást, a körforgásos gazdaságot is erősíti” - fogalmazott Nyikos Katalin. A Magyar Lízingszövetség előrejelzését ismertetve azt mondta: 2020-ban egy jóval nehezebb és bizonytalanabb környezetben kell dolgozniuk a lízingcégeknek. A személygépjármű értékesítési piacon különösen nagy változások várhatóak az európai uniós környezetvédelmi szabályok szigorodása miatt, az autók kínálatának ebből fakadó változása és drágulása már elkezdődött, ami a lízingpiacra egyelőre nehezen prognosztizálható módon fog hatni. Emellett a kiugró 2019-es eredmények után a lassuló gazdasági növekedés, a beruházások várhatóan kisebb volumene, a nagyhaszongépjárművek eladásainak további szűkülése a lízingpiacon is nyomot hagyhat. Ugyanakkor a lízing szerepének, részesedésének további emelkedése miatt a lízingcégek mégis bíznak a tavalyi rekordösszeghez hasonló, 740-750 milliárdos kihelyezés elérésében.

Címlapkép forrás: dpa-Zentralbild / Getty Images