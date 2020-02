Hitelt vennél fel? Online is lehet kérni a keresetigazolást

Februártól online is lehet igényelni a banki hitelfelvételhez elengedhetetlen adóhivatali keresetigazolást - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel szerdán. Kiemelték, hogy a keresetkimutatás pár kattintással beszerezhető, és ha az igénylő az adatokat rendben találja, a NAV elküldi azt a KHR-t (központi hitelinformációs rendszert) kezelő pénzügyi vállalkozásnak, amely azt közvetlenül a megjelölt banknak továbbítja.

Jövedelemigazolást eddig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, postán vagy elektronikusan az "IGAZOL" nyomtatvány ügyfélkapus benyújtásával lehetett kérni. Most azonban - a NAV és a Magyar Nemzeti Bank által közösen kidolgozott rendszerben - online, az eBEV-portálon keresztül igényelhető, ami jelentősen lerövidíti az ügyfél, a NAV és az adott bank közötti kommunikációt.

A szolgáltatáshoz a NAV tájékoztatása szerint nem kell semmilyen külön kitöltőprogramot vagy alkalmazást, nyomtatványt letölteni, az egész folyamat végigvihető online, bármilyen okoseszközön. Fontos különbség, hogy a keresetkimutatás - szemben a jövedelemigazolással, ami lezárt adóévi adatokat tükröz - a munkáltatók, kifizetők által havonta NAV-hoz lejelentett legfrissebb adatok alapján készül.

Tehát mindig az igénylést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatait tartalmazza.

Akinek nincs ügyfélkapuja, de igénybe szeretné venni a szolgáltatást, az személyesen a NAV bármely ügyfélszolgálatán, a kormányablakokban, a kijelölt postákon vagy akár a külképviseleteken is nyithat ügyfélkaput.

A mostani újdonságról az Erste Bank vezérigazgatója, Jelasity Radován beszélt a Portfolio-nak adott interjújában:

... a jövő év első felétől reményeink szerint a NAV-on keresztül is, perceken belül megkaphatjuk a keresetigazolásokat. Emellett az ingatlan-értékbecslés folyamatát is rövidíteni kellene majd egy olyan központi adatbázis és algoritmus segítségével, amely minden banknak a rendelkezésére áll, különösen az átlagos, nem speciális lakások esetében. Ez még kicsit messzebb van, de e kettő segítségével, ha nem is egy 100 százalékos, de egy 90 százalékban biztos döntést szerintem össze lehetne állítani 24 óra alatt.