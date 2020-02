Elcsábította az ING vezérigazgatóját a legnagyobb svájci bank

Az ING Bank eddigi vezérigazgatóját, Ralph Hamerst nevezte ki új vezérigazgatójának a UBS a távozó Sergio Ermotti helyére.

Hasonló témák is terítéken lesznek a Portfolio április 1-jei Hitelezés 2020 konferenciáján, érdemes mielőbb regisztrálni!

Hamers nem mostanában, majd csak november 1-jétől tölti be a vezérigazgatói pozíciót a svájci bankóriásnál – számolt be a Financial Times. Júniusban távozik az ING-től, és szeptemberben csatlakozik a UBS csapatához, ahol először egy néhány hétnyi átmeneti periódusban Ermotti oldalán dolgozik majd.

Az 59 éves Sergio Ermotti 9 év után távozik a bankvezéri székből, miután sikerült növekedési pályára állítania a bank eredménytermelő képességét, megtisztította a társaság mérlegét és a UBS 2600 dolláros kezelt vagyonával a világ legnagyobb vagyonkezelőjévé vált.

További részletek: