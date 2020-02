"Vírusbetéteket" kezdtek el kibocsátani a kínai bankok

26 bank kezdett el úgynevezett NDC-ket kibocsátani a bankközi piacon, ezeken keresztül összesen 17 milliárd jüannyi forrást akarnak bevonni; az összes pénzt olyan cégeknek hitelezik majd ki, amelyek a koronavírus-járvány megoldásával foglalkoznak.

A „vírus NDC-k” alacsonyabb kamatokat kínálnak, mint a „sima” NDC-k, ami azt is jelenti, hogy az érintett vállalatok finanszírozása olcsóbb lehet.

Kínában már működnek programok a vírus által érintett kötvények kibocsátására és hitelezésre is; ezek segítségével Kína olyan szektorokat tud stabilizálni, melyeket a legrosszabbul érinti a koronavírus-járvány.

A mostani NDC-kibocsátásban olyan nagybankok is részt vesznek, mint a Bank of China vagy a Construction Bank, de kisebb bankok is, mint a Bank of Kunlun vagy a Bank of Changsha.