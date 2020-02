Hivatalos: Magyarországra jön a világ második legnagyobb bankja

Nagy Márton, az MNB alelnöke tartja a Portfolio április 1-jei Hitelezés 2020 konferenciájának a nyitóelőadását, érdemes a rendezvényre mielőbb regisztrálni!

Újabb kínai bank, a China Construction Bank Corporation kezdi meg működését Magyarországon – közölte ma az MNB. Mérlegfőösszegük alapján a világ jelenlegi négy legnagyobb hitelintézetéből három így mostanra már megjelent hazánkban – emlékeztetnek. Valamennyien a Távol-Keletről, Kínából érkeztek, és méretük szerint megelőzik a versenytárs amerikai, brit, német vagy francia bankokat.

A China Construction Bank Corporatiot – amely alapvetően vállalati hitelezéssel kíván foglalkozni hazánkban – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már regisztrálta is tevékenységének megkezdése érdekében. A magyarországi tevékenység a luxembourgi székhelyű China Construction Bank (Europe) S.A. fióktelepeként zajlik majd.

Az újabb kínai bank letelepedése támogatja a Magyarország és Kína közötti gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok további bővülését, és illeszkedik az MNB által 2015-ben meghirdetett Jegybanki Renminbi Programba, valamint a Budapesti Renminbi Kezdeményezésbe is.

Mint ismert, a világon 4. legjelentősebb mérlegfőösszeggel bíró Bank of China csoport hazánkban már sok éve leánybankként, részvénytársasági formában, illetve hitelintézeti fióktelep, határon átnyúló hitelintézet és biztosításközvetítő formában is működik, lakossági és vállalati szolgáltatásokat is nyújtva. A Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt. emellett – az MNB-nek történő bejelentést követően – 2015-től saját ausztriai és csehországi, illetve 2019. év végén romániai fióktelepet is létrehozott és működtet.

Az eszközeit tekintve a világ 3. legnagyobb bankjának számító Agricultural Bank of China (luxembourgi székhellyel) 2015 óta hitelintézeti tevékenységet folytat itthon határon átnyúló szolgáltatás keretében.

Mindez azt jelenti, hogy a nemzetközi porondon a négy legjelentősebbnek számító hitelintézet közül – az Industrial and Commercial Bank of China kivételével – három már jelen van hazánkban. Sőt, ezek közül van már olyan, amelyik régiós pénzügyi-üzleti központként tekint Magyarországra, s innét terjeszkedik tovább. Mindez a hazai gazdaság és pénzpiac elismertségét jelzi az Új Selyemút túlsó végén, a Távol-Keleten – írja lelkes hangvételű közleményében a Magyar Nemzeti Bank.

Sajnálatos módon a top négy bank közül kettő esetében Európában már megjelentek a nevükkel visszaélő, s a hiszékeny ügyfeleknek jogosulatlan szolgáltatást nyújtó „klónbankok” is – hívják fel ugyanakkor a figyelmet. Erről a nagy-britanniai pénzügyi fogyasztóvédelmi felügyelet (Financial Conduct Authority, FCA) tájékoztatása nyomán az MNB figyelmeztetéseket is közzétett honlapja Intézménykereső menüpontjában.

