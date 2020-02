Masszív befektetést kapott a Revolut, a világ egyik legértékesebb fintechje lett

500 millió dollárnyi friss tőkére tett szert a Revolut, ezzel 5,5 milliárd dollárra rúgott a fintechcég értéke – írja a Reuters . A tőkebevonás után a Magyarországon is népszerű fintech lett a világ egyik legértékesebb pénzügyi startupja.

A forrásbevonást a TCV amerikai befektetési vállalat vezényelte, összesen a most befektetett tőkével a fintechcég 836 millió dollárt kapott már a kockázati tőkealapoktól. A Revolutnak jelenleg 10 millió ügyfele van világszerte, ebből kb. 250 ezer Magyarországon.

A friss tőkével a cég európai expanzióját támogatja majd, illetve új, hitel típusú termékeket akar majd elindítani Európában. Bejelentették azt is, hogy ügyfélszolgálatukat is javítani akarják, ennek minőségét többek közt az MNB is kritizálta a napokban.

A jelenleg 2000 embert foglalkoztató startup 5000 főre bővíthet még idén, vélhetően ügyfélszolgálati munkatársakat keresnek majd elsősorban.

