Így készülnek a Wall Street-i bankok a koronavírus megfékezésére Japánban

A legnagyobb Wall Street-i bankok arra készülnek, hogy kisebb csoportokra osszák a tokiói csapataikat, akik több héten át képesek lesznek különálló módon feladatokat ellátni. A lépésből egyértelműen látszik, hogy komolyabb járványra készül a pénzügyi szektor Japánban - írja a Financial Times

Bár a stratégia lebonyolítása minden pénzintézetnél máshogy valósul majd meg technikailag, a Bank of America, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs is arra készül, hogy különálló, kisebb csapatokra osztja majd fel a nagyobb alosztályait. A JP Morgannél például A és B csapatokra osztják majd fel a különféle osztályokat a bankon belül, a két csapat kéthetente váltva dolgozik majd otthonról és az irodákban.

A Morgan Stanley és a Bank of America három csoportra osztja az alkalmazottait; az egyikük bejár majd a szokásos munkarend szerint, a másik otthonról dolgozik, a harmadik pedig azokba a speciális irodákba jár majd be, melyeket azért hoztak létre a bankok, hogy egy Tokiót sújtó földrengés esetén is képesek legyenek rendeltetésszerűen működni.

Az otthoni munka egyébként egy viszonylag újfajta innováció Japánban, rengeteg vállalatnál a mai napig egyszerűen nincs erre lehetőség. A legtöbb cég, amely végül engedélyezte a home office-t, azért tett így, mert a koronavírus-járvány megállítása miatt Abe Sinzó miniszterelnök explicit kérte a cégeket, hogy küldjék haza alkalmazottaikat.

A pénzügyi szektort egyébként elérte már a járvány: a legnagyobb pénzintézetnél, a Mitsubishi UFG-nél már megfertőződött a koronavírussal egy alkalmazott. Japán területén eddig körülbelül 900 fertőzöttet jelentettek.

