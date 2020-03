Kisebb zökkenőkkel indult, de már stabil az azonnali fizetési rendszer

Ötéves projekt zárult le azzal, hogy ma éjjel elindult az azonnali fizetési rendszer. Az indulás körül voltak zökkenők, lassulások, mostanra azonban stabilizálódott a rendszer. Hamarosan elindul a kötegelt tranzakciók tesztje, és jönnek az azonnali rendszerre épülő új szolgáltatások is.

Voltak zökkenők, de stabil a rendszer

Az átállás után kisebb zökkenők akadtak, de reggelre minimalizálódott a hibák száma. 48 órán keresztül folyamatosan, rendszeresen vizsgálja az MNB, hogyan működik a rendszer, tapasztalatuk szerint mostanra nagyon stabilan működik.

mondta el Bartha Lajos, az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságának ügyvezető igazgatója az azonnali fizetési rendszer indulása kapcsán tartott sajtótájékoztatón.

A 14 órás adat szerint több mint 230 ezer tranzakciót számoltak el az azonnali átutalási rendszerben. Ezen 230 ezer tranzakció mind sikeres volt, de voltak olyan tranzakciók elenyésző számban, melyek egy része a hálózatban elakadt, lassulások miatt nem teljesült vagy az értesítés a tranzakcióról később érkezett meg – mondta Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt vezérigazgatója.

Az azonnali rendszer redundáns és georedundáns rendszer, nehéz feladat volt, hogy egy olyan buszt kellett tervezni, amelynél menet közben kell kereket vagy kormányt cserélni. A rendszer 5-600 tranzakciót tud elszámolni másodpercenként, az esetek 99,98 százalékában 1 másodpercnél is kevesebb idő kellett ahhoz, hogy a Giro rendszerén a tranzakciók átmenjenek. Több mint 14 hónapon keresztül teszteltek, több mint 3 ezer kérdésben egyeztetettek írásban a bankközösséggel, a tesztidőszakban több mint 120 millió tranzakciót számoltak el, ebből több mint 10 milliót másodlagos azonosítókon keresztül címeztek.

Jön a kötegelt tranzakciók tesztje

Magyarország rögtön az első napon a forgalom durván fele az azonnali rendszerbe került, ezzel az élezmezőnybe kerültünk. A gazdaság versenyképessége nő, a szürkegazdaság mérete csökken, a bankok versenyképesebbek lettek, a fintech szereplőkkel így tudják felvenni a versenyt. A kötegelt tranzakciók tesztelése hamarosan elkezdődik, néhány hét stabilizálási időszak után ez is elindul.

Az elmúlt napokban szó szerint éjt nappallá téve dolgoztak az MNB-nél és a bankszektorban a rendszer elindulásán. A másodlagos azonosítók már működnek, szeptember elején a kötegelt átutalások is ide kerülnek, és hosszabb távon arra számít az MNB, hogy a bankok sok applikációt fejlesztenek az alaprendszerre. Ez meg fogja változtatni a pénz forgási sebességét, amely dinamizálja a gazdaságot, ami az egész gazdaságra pozitívan hat.

mondta el Patai Mihály MNB alelnök.

2015 június 26-án küldték el először tervbe írásban, hogy egy azonnali rendszert kellene bevezetni Magyarországon, majd 2016-ban az MNB kiállt a bankszektor elé, és azt mondta, hogy ez kötelező lesz. Sokan kétkedtek, érdeklődéssel figyelték, és volt, aki kritikával illette ezt a tervez. A mai nap azt bizonyítja, hogy az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa jó döntést hozott azzal, hogy kötelező módon indult el a rendszer.

Becsei András, a Bankszövetség elnöke elmondta, ez a bankszektor eddigi legnagyobb egyszeri beruházása, amelybe 40 milliárd forintot invesztált a szektor az elmúlt 3 évben. Az eddigi szolgáltatáshoz képest dimenzióváltás történt, közel 40 pénzintézet dolgozott ezen. A szolgáltatás nem drágult, szemben sok külföldi példával. Hosszabb távon az átutalások 97 százaléka belefér a 10 milliós határ alá, a bankok az azonnali átutalással fintech-képességekre tettek szert.

Mikor jöhet a bolti azonnali fizetés?

Az MNB is több jelentős szereplővel tárgyal arról, hogyan lehet megoldani az azonnali fizetés bevezetését a boltokban, de látni kell, hogy 30 éves folyamat állása, hogy 145 ezer POS-terminál működik ma a bankokban, de nem 30 év lesz, amíg az azonnali fizetést bevezetik a boltokban- mondta Bartha Lajos. A bankszektor is vizsgálja, hogyan lehet a kereskedőket bevonni a rendszerbe, az egyik lehetséges megoldásként Becsei András a QR-kódos fizetést is említette.