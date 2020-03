Megvan, miből veszik a nagycsaládosok az államilag támogatott autókat

Lendületben maradtak a nagycsaládosok: januárban 566 lízingszerződést kötöttek és több mint másfélmilliárd forint finanszírozást folyósítottak az állami támogatással megvásárolható hétüléses autókra, így a nyújtott finanszírozás elérte a 6,75 milliárd forintot - közölte a legfrissebb adatokat a Magyar Lízingszövetség. Egy-egy autó megvételét a lízingcégek januárban átlagosan 2,68 millió forinttal finanszírozták.

A nagycsaládosok autóvásárlási programjának tavaly júliusi indulásától január végéig összesen 3436 kérelem érkezett a Magyar Lízingszövetség tagvállalataihoz, ebből 3037 darabot már jóváhagytak. „Eddig összesen 2384 esetben már a finanszírozási szerződés is megszületett. A lízingcégek pedig már összesen 6,75 milliárd forint finanszírozással járultak hozzá az új hétüléses autók megvásárlásához a nagycsaládosoknak. A finanszírozott összeg a program rajtja óta megvett autók esetében átlagosan 2,83 millió forintot tett ki!” - emelte ki.Tóth Zoltán a Magyar Lízingszövetség főtitkára, hozzátéve: alacsony az elutasítási arány, ami egyrészt mutatja, hogy a programban finanszírozásért fordulók döntő többsége hitelképes és megalapozott döntést hoz, valamint hogy a lízingcégek sem szigorítottak feltételeiken, igyekeznek a finanszírozási igényeket lefedni. A szakember arra számít, hogy a következő időszakban is megmarad a jelentősnek mondható kereslet a hétüléses autókhoz szánt lízingkonstrukciókra. „A programot minden érintett sikeresnek tartja. Annak érdekében, hogy ez így maradjon, a Magyar Lízingszövetség, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (Gémosz) illetékesei folyamatosan konzultálnak a kormányzati döntéshozókkal” – fogalmazott a főtitkár. A nagycsaládosok autóvásárlási programját a kormány a családvédelmi akcióterv keretében vezette be 2019 júliusában. Ennek keretében - 2022. december 31-ig – az erre jogosult három- vagy többgyermekes családok a legalább hétszemélyes, új személygépkocsi vásárlása esetén a vételár felét, maximum 2,5 millió forint – vissza nem térítendő - állami támogatást kaphatnak, ami mellé finanszírozás is igénybe vehető.

