MNB: kirobbanó formában van a hitelezés, nem várható érdemi banki szigorítás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő hitelnövekedést hozott Magyarországon a 2019-es év, a lakosság nominálisan még soha nem vett fel ennyi hitelt, és érdemi szigorítás a bankok szerint nem is várható egyelőre a hitelfelvételekben – közölte a jegybank a Hitelezési folyamatok kiadványának mai bemutatóján. A babaváró hitelt felvevők 54%-a jövedelme szerint a felső 20%-ba tartozik. Figyelmeztető jel az MNB szerint, hogy több bank is a fogyasztási hitelportfólió minőségének a romlására számít.