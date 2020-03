Döntött a Fed: több tőkét kell tartaniuk az amerikai bankoknak

Az amerikai felügyeleti szervek véglegesítették a bankok tőkeképzésére vonatkozó elvárásokat, ez alapján a nagybankok tőkepuffere mintegy 46 milliárd dollárral fog megemelkedni – számol be a hírről a Financial Times.

Véglegesítették a Fed „stressz tőkepuffer”-re vonatkozó szabályozását, ez alapján a nagyobb amerikai bankoknak, mint a JP Morgan, a Citigroup, a Bank of America, a Wells Fargo, a Goldman Sachs és a Bank of New York Mellon, mintegy 46 milliárd dollárral több tőkét kell majd képezniük. Olyan szempontból viszont fellélegezhetnek, hogy a kontraciklikus tőkepuffert nem vezetik be, mivel ez további jelentős tőkeképzési terhet rótt volna rájuk.

A stressz tőkepuferre vonatkozó javaslatot még 2018 áprilisában jelentette be a Fed, az akkori állapothoz képest nem sokat változott a végleges verzió. A Fed felügyeleti vezetője, Randal Quarles szerint az új szabályok erősíteni fogják a bankok tőkehelyzetét és transzparensebb, egyszerűbb és koherensebb stressztesztes szabályrendszert tesznek lehetővé.

A cikk szerint a nagybankok mindig több tőkét tartanak, mint a felügyeleti elvárás, így nem várható, hogy a megnövekedett tőkekövetelmény ellenére bármelyiknek további tőkét kellene emelnie.