Ezt művelte a babaváró hitel: rohamtempóban adósodik el a magyar

Bár a január az eddigi leggyengébb hónapnak bizonyult a babaváró hitel történetében, immár a lakosság banki hiteltartozásának a több mint 7%-a van ebben a hitelben. Összességében viszont erős volt a január a lakossági és a vállalati hitelezésben is – mutatják az MNB tegnap közzétett adatai. Még a lakáshitelek kihelyezésének a növekedése is felgyorsult, a kezdeti hozamemelkedés pedig egyelőre csak minimálisan érződött az új hitelek kamatában.

Erős volt a január a lakossági hitelezésben: a lakáshitelek új kihelyezése 25%-kal, a személyi kölcsönöké 20%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A babaváró hitel azonban a leggyengébb hónapját produkálta 49,9 milliárd forinttal. Július elejétől január végéig összesen 521 milliárd (az MNB tegnapi közlése alapján február végéig pedig 566 milliárd) forint talált gazdára a fiatal házasok által felvehető újfajta hiteltípus formájában.

2019 soha nem látott lakossági hitelfelvételt hozott, és most már az is látszik, hogy a dinamika januárban sem tört meg a piacon. A babaváró hitellel együtt 60%-kal több hitelt vettek fel a háztartások az év első hónapjában, mint egy évvel korábban.

Minden idők legerősebb januárja volt ez a lakossági hitelezésben. Alábbi ábránkon látható, hogy az elmúlt hónapok új abszolút csúcsot hoztak.

Egy év leforgása alatt 2483 milliárd forintnyi háztartási hitelszerződést kötöttek a bankok, ez a válság előtti csúcsnál 10%-kal magasabb.

Januárban is nettó hitelfelvevő volt a lakosság: 54,5 milliárd forinttal több hitelt vettünk fel, mint amennyit törlesztettünk. A január ebből a szempontból általában az éves ciklus alját szokta jelenteni, most is így van.

Egy év alatt dinamikusan, 16,3%-kal nőtt a bankok háztartási hitelállománya, ezen belül a lakáshitelek 9,0%-kal, a személyi kölcsönök 27,9%-kal nőttek. A tavaly ilyenkor még nem is ismert babaváró hitel már a lakossági hitelportfólió több mint 7%-át adja.

Az új lakáshitelek átlagos THM-e januárban 4,4% volt, szemben az egy évvel korábbi 5,3%-kal. A személyi kölcsönöknél 13,8%-ról 13,4%-ra csökkent az átlagos THM.

Az új lakáshitelek átlagkamata 4,13% volt januárban, a THM-hez hasonlóan minimális emelkedést jelez decemberhez képest, amiben a januárban már elindult bankközi hozamemelkedésnek lehet szerepe.

A rövid (legfeljebb 12 havi) kamatperiódusú lakáshitelek aránya mindössze 2% volt januárban is az új kibocsátáson belül, a hitelek 65%-át legalább 10 éves kamatperiódussal vagy végig fix kamatozással vették fel.

A háztartási betéteknél nincs nagy változás, igaz, az év végi számlafeltöltés után (hasonlóan a korábbi januárokhoz) csökkent a háztartási betétállomány, éves összevetésben még mindig 7,6%-os a növekedés. A betétek 74%-a nincs lekötve.

Mivel a hitel/betét arány még mindig jóval 100% alatti szinte az összes banknál, nincsenek rászorulva az aktív betétgyűjtésre továbbra sem. Az éven belüli forintbetétek átlagkamata 0,2%, az éven túliaké 0,7% volt januárban.

Még a vállalatok betétállománya is magasabb a hitelállományuknál, és ez várhatóan egy darabig még így is maradhat. Egy év alatt a vállalati hitelállomány 13,5%-kal, a betétállomány 13,1%-kal került feljebb.

A vállalati hitelezés is aranykorát éli tehát: az elmúlt egy évben 1098 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a vállalatok (nettó tranzakciós változás), mint amennyit törlesztettek. A forinthitelek 532 milliárd, a devizahitelek 566 milliárd forinttal növekedtek tranzakciós alapon egy év leforgása alatt.

Címlapkép: Getty Images