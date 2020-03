Koronavírus: levelet küldött az EKB a bankoknak

Az EKB elkezdett érdeklődni a bankoknál arról, hogyan tudnak majd megbirkózni a koronavírus esetleges működést is érintő hatásaival. A felügyeleti részleg ezért levelet küldött ki a bankoknak, amelyben a munkavállalók munkavégzésével és az IT-rendszerekkel kapcsolatban érdeklődik – írja a Bloomberg.

Az EKB elkezdett a bankoknál érdeklődni arról, hogyan lesz majd a munkavégzés akkor, ha a koronavírus már a működést is átírja, illetve mindezt hogyan fogják majd bírni az IT-rendszereik. A központi bank most nem a bankokra gyakorolt gazdasági hatásoktól, hanem a működési kockázatoktól tart.

Az európai bankok már elkezdtek felkészülni a koronavírus esetleges hatásaira.

Az HSBC kénytelen volt evakuálni a londoni irodában dolgozók egy részét, miután az egyiküknél pozitív koronavírusos teszt jött ki.

Az olasz UniCredit arra kérte dolgozóit, hogy otthonról dolgozzanak és megtiltott minden, nem létfontosságú utazást dolgozóinak, miután hárman is megfertőzöttek a vírussal.

A Deutsche Bank és a Credit Suisse több, elsősorban ázsiai irodájukban is különválasztották dolgozóikat elszeparált irodahelyiségekbe, hogy így biztosítsák a normál üzletmenetet akkor is, ha valamely dolgozó megfertőződne.

A spanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mintegy 100 munkavállalóját költöztette át központi irodájából egy másik madridi irodába, a bank tájékoztatása szerint ez az első eset, hogy használniuk kell vészhelyzeti irodát.

A Banco Santander is arra kéri dolgozóit, hogy a nagy létszámú üzleti találkozókat halasszák el, mint ahogy a nem létszükségletű utakat is.

Maga az EKB is hasonló korlátozásokat vezetett be az üzleti utakra vonatkozóan, valamint több konferenciát is lemondott a koronavírus miatt.

Címlapkép: Shutterstock