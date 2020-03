Járványügyi javaslatcsomagot adott ki a Magyar Bankszövetség

Portfolio Cikk mentése Megosztás

13 pontból álló ajánlást adott ki a Bankszövetség tagintézményeinek, melynek célja, hogy összehangolt fellépést intézzenek a magyar pénzintézetek „lehetséges járványhelyzetek” ellen. Az ajánlásokban fontos kérdésként szerepel a megelőzés és az arra való felkészülés is, hogy krízishelyzetben is működni tudjon a pénzügyi szektor. A Bankszövetség javasolja többek közt az otthoni munkára való felkészülést és a kritikus fontosságú csapatok rotációját is.