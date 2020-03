Egyre népszerűbbek a hitelek, már robotok is nyújthatnak kölcsönt Magyarországon

Egyre nagyobb nyitottságot tapasztal a hitelfelvétel, azon belül is az online elérhető fogyasztási kölcsönök iránt a Cofidis, amelynek magyarországi hitelállománya tavaly átlépte a 100 milliárd forintot. A társaság mai sajtótájékoztatóján egy kutatás eredményeiből kiderült: a lakosság háromnegyede pozitívan gondolkozik a hitelekről, a személyi kölcsönök hatodát pedig már interneten igénylik. A jogszabályi környezet mára összeállt ahhoz, hogy robotok is nyújthassanak kölcsönt Magyarországon.

Holló Bence, a Cofidis Magyarországi Fióktelepének vezérigazgatója előadásában többek között arról beszélt, hogy a fogyasztási hitelek piaca meredek emelkedést mutat, a kapcsolódó marketingköltségek is újabb és újabb csúcsokat döntenek. A szabályozói beavatkozások esetenként erős korlátokat jelentenek a piaci szereplők számára, de az engedélyezett lehetőségekre a Cofidis mindig gyorsan reagált. Az online hitelezés szakértői szeretnének lenni, amit személyes támogatással ötvöznek. Továbbra is a távértékesítési modellben hisznek, amit a koronavírussal kapcsolatos félelmek felerősítenek. Ami az innovációkat illeti, 2013-ban megtörtént a személyes beazonosítási dokumentumok digitalizációja a cégnél, 2017-ben videós azonosítást vezettek be, 2018-tól elektronikus aláírást alkalmaznak, tavaly óta pedig a szóbeli, hangalapú szerződéskötés is lehetséges náluk. Az újonnan kihelyezett kölcsöneik összege tavaly meghaladta az 50 milliárd forintot, hitelállományuk a 100 milliárd forintot, ügyfeleik száma a 150 ezret, és 5 év alatt 367 főre duplázták a kollégáik számát. A Banif Plus Bank integrációjával a használt autók magánszemélyek számára történő finanszírozásában is előreléptek, továbbra is a távértékesítési modellben hisznek. A Portfolio kérdésére Holló Bence elmondta: örömmel fogadta a Cofidis az MNB minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönre vonatkozó elképzeléseit. Jelenleg az árazásról folynak még előkészítő egyeztetések, ugyanis a jegybank olyan felárat javasol, amelybe a jelenlegi legjobb kamatozású személyi kölcsönök sem feltétlenül férnek bele minden egyes hitelösszeg és futamidő mellett.

Kurucz Imre (NRC) a Cofidis Hitel Monitor kutatásának eredményeit ismertetve elmondta: meredeken csökkent az elmúlt években a saját anyagi helyzetüket rossznak értékelők aránya, idén januárban ez már csak 40% volt a 2012-es 67%-kal szemben. A hitelfelvevők aránya kis csúszással követte az optimisták arányának növekedését. Ami a hitelekkel kapcsolatos attitűdöt illeti, a „hitelkedvelők” aránya 7%, a „hitel-elfogadóké” 67%, a „hitel-elleneseké” 26% a kutatás szerint. A hitelről pozitívan gondolkodók aránya a 2011-es 63%-ról mára 74%-ra emelkedett (a csúcs 2018-ban 79%-on volt). Változik a személyi kölcsönök szerepe: míg az évtized elején még a pénzügyi tűzoltás volt a domináns célja (37%), ma ennek aránya jóval alacsonyabb (24%), és felértékelődött a lakásfelújítás (22%), az autóvásárlás (20%) aránya. A hiteligénylés Magyarországon még közel kétharmad arányban bankfiókon keresztül történik, az internetes igénylés szerepe azonban folyamatosan nő (jelenleg 17%). 34% elzárkózik ma még az internetes csatornáktól a hiteligénylés során, a személyes ügyintézéstől pedig 8% ódzkodik.

Lemák Gábor, a Fintech Group szakértője szerint felértékelődik a digitális csatornák szerepe napjainkban a koronavírus miatt, ezért nem mindegy, hol tart ebben a pénzügyi szektor. Még ha ki is tiltanák a készpénzt a magyar gazdaságból, a bankok nagy része megfelelő fizetési alternatívát tudna vele szemben kínálni. 2017 óta elérhető az online számlanyitás Magyarországon, és azóta jó pár nagybanknál fiókok nélkül is lehetne számlát nyitni. Az online hiteligénylés 2019-ben terjedt el több pénzügyi szolgáltatónak köszönhetően, többnél videóbankon keresztül vagy akár 7 perc alatt is elintézhető ez. Mára realitássá vált a távoli ügyfélazonosítás, személyes ügyintézésre nem feltétlenül van szükség. 2020-ra a jogszabályi környezet összeállt ahhoz, hogy teljesen robotizált módon, instant módon lehessen kölcsönt adni. A Központi Azonosítási Ügynök hozzáférésénél még van egy kis technikai probléma, de amint elmúlik ez, robotok is nyújthatnak kölcsönt Magyarországon. A Ptk. módosításával a jelzáloghitelek fotelben történő felvétele is lehetővé válhat. A hitelminősítést, a kockázatelemzést felgyorsíthatja a nyílt bankolás, a jogszabályi környezet által lehetővé tett személytelen, tisztán technológiai hitelfelvételre azonban még mentálisan nincsenek felkészülve az ügyfelek, a személyes tanácsadásnak, támogatásnak továbbra is nagy szerepe lesz, így a hitelezés tiszta digitalizációja helyett inkább egyfajta „hibridizáció” korszaka jött el.

Címlapkép: Maximiliano Blanco/Getty Images