Bank 2020. március 11. 09:47 Készenléti tervek lépnek életbe a bankoknál világszerte a koronavírus miatt

A bankok és pénzügyi intézmények világszerte léptetik életbe készleti terveiket a koronavírus miatt, miután több intézménynél, így például a BlackRocknál és a Barclaysnál is azonosítottak már gy koronavírusos beteget a New York-i irodáikban – számol be a hírről a Reuters.