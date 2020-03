A vihar kapujában? Bomba formában várják a legrosszabbat a magyar bankok

A koronavírus miatt könnyen meglehet, hogy 2019 volt a magyar bankszektor eddig látott növekedési ciklusának a csúcséve. Az MNB tegnap közzétett éves adatai szerint soha nem látott, 698 milliárd forintos nyereséget ért el a hitelintézeti szektor tavaly (13%-os tőkearányos megtérülés mellett), ennek 59%-át az OTP szállította, további 16%-át pedig az Erste és a K&H. Úgy tűnik azonban, véget ért az aranykor a hitelezési veszteségek szempontjából: négy éve nem látott értékvesztést könyveltek el a bankok, de a feketeleves még nagyon úgy fest, hogy hátravan. Emellett a költséghatékonyság területén sem sikerült előrelépniük a pénzintézeteknek.

Ahogy tegnap megírtuk, nominálisan még soha nem volt ilyen nagy a magyar bankszektor nyeresége, egy év alatt 7,7%-os volt a növekmény. Az MNB ezen számai az OTP külföldi leánybankjait is tartalmazzák. Számításaink szerint ezek nélkül nem közel 700, hanem 476 milliárd forint körül alakult volna a bankszektor profitja, és az OTP nem 59%-ot, hanem 40%-os arányt képviselt volna.

A bankok közül eddig három tette közzé éves eredményét, az OTP (413 milliárd), az Erste (60 milliárd) és a K&H (51 milliárd) együttes profit-részesedése 75% volt tavaly, ami meglehetősen nagy koncentrációt jelez. Az OTP külföldi leánybankjai nélkül 63% volt e három bank együttes részesedése.

Relatíve azonban elmarad a korábbi csúcsoktól a tavalyi év: a 698 milliárd forintos adózott nyereség inkább tűrhetőnek, mint kiugrónak mondható, 13,1%-os tőkearányos megtérülésre volt elég, ami egyébként beleillik az előző években látott képbe.

Érdemes megnézni, hogy 2018-hoz képest mely tételek mekkora eredményváltozást idéztek elő. Mivel a hitelezési aktivitás magas volt tavaly, az alacsony kamatkörnyezet (és alacsony marzs) ellenére sem meglepő a kamateredmény 95 milliárd forintos emelkedése, amit azonban sikerült a díj- és jutalékeredmények növekedésének felülmúlniuk: ezek 142 milliárd forinttal a leginkább járultak hozzá a profit növekedéséhez, a fizetési tranzakciók számának dinamikus emelkedése is jótékonyan hatott erre. A működési költségek viszont 143 milliárd forinttal gyarapodtak, és figyelemre méltó az értékvesztés 58 milliárd forintos romlása is.

Úgy fest, véget ért az értékvesztés-visszaírások kora, tavaly már 91 milliárd forinttal múlta felül az értékvesztés-képzés a visszaírások volumenét (nettó értékvesztés- képzés). Mindez azonban egyelőre nem a hitelportfólió romlásának, hanem a korábbi értékvesztések visszaírásában tapasztalható csökkenésnek a következménye.

A hitelportfólió ugyanis nem romlott: a nem teljesítő hitelek teljes állománya (a 90 napon belül nem teljesítőket is ideértve) az egy évvel korábbi 1735 milliárd forintról 1584 milliárd forintra csökkent. A háztartásoknál és a vállalatoknál egyaránt tovább javult a helyzet.

A 90 napon túl nem teljesítő hitelek aránya 2019 végén „békebeli” szinten, 2,6%-on állt a bankszektor egészében, a lakosságnál 5,2%-os, a nem pénzügyi vállalatoknál 2,0%-os NPL-rátát mutatott ki a jegybank.

Az eredményesség tényezőire visszatérve, a költséghatékonyságról is érdemes szót ejteni: igaz, hogy rengeteg egyedi esemény (azonnali fizetésre való felkészülés, ügyfélazonosítás, PSD2-es fejlesztések, stb.) tarkította a 2019-es évet, de a 65%-os, ráadásul romlást mutató költség/bevétel arányra egyáltalán nem lehet büszke a szektor. A hatékonyan működő bankrendszerekben 50 és 60 százalék között, a legjobban teljesíteő magyar bankoknál 50% alatt van ez az arány.

A működési bevételek 9,1%-kal, a működési költségek 10,8%-kal növekedtek tavaly a magyar bankszektorban, igaz, az OTP hat tavalyi szerzeménye nélkül valószínűleg mindkettő esetében pár százalékponttal alacsonyabb lett volna a növekmény.

A bankok bevételnövekedésének legfontosabb oka a hitelállomány növekedése, amely az MNB ezen statisztikái szerint 22%-kal emelkedett a (minimális kamatráfordítással ketyegő) betétállomány 18%-os emelkedésével párhuzamosan. Érdemes azonban az OTP akvizícióitól megtisztítani a számokat. A jegybank korábban kiadott belföldi statisztikái szerint a bankszektor belföldi hitelállománya tavaly 15,2%-kal, betétállománya 9,7%-kal emelkedett. A lakossági és a vállalati hitelezés tavalyi alakulásáról itt írtunk részletesen.

A magyar bankszektor mérlegfőösszege az OTP akvizícióinak is köszönhetően tavaly 18%-kal nőtt, az eszközállományon belül a jegybanki és bankközi követelések még a hiteleknél is jobban (23%-kal) emelkedtek, míg a fontosabb forráselemek között a saját tőke nőtt a betétek mellett a legjelentősebben, 15%-kal (a szavatoló tőke 11%-os gyarapodása mellett). Mivel a hitelállománnyal együtt a kockázatokkal súlyozott eszközérték (RWA) is a szavatolótőkénél nagyobb mértékben emelkedett, összességében a bankszektor átlagos teljes tőkemegfelelési mutatója a 2018 végi 18,1%-ról 16,9%-ra romlott.

A bankszektor tőkehelyzete e romlás ellenére meglehetősen erősnek mondható, ahogy a likviditása is. Az ezt valamennyire kifejező hitel/betét arány mutatja, a szektor egésze közelebb került a 100%-os hitel/betét arányhoz, de még messze van tőle. Az alacsony kamatkörnyezetben továbbra sem valószínű, hogy hamarosan intenzív betétgyűjtésbe fognak a hitelintézetek.

Ami a 2020-as évet illeti, a kockázatok jóval magasabbak, mint néhány hónappal ezelőtt. Ahogy korábbi cikkünkben már írtunk róla, a bankszektorra több különféle kockázatot jelenthet a koronavírus járvány eszkalálódása. Nagy kérdés, a jelenség alapjaiban fogja-e meghatározni vagy kis mértékben befolyásolja csak a szektor idei évét. Minél tovább tart a pánik, annál valószínűbb, hogy az előbbi fog megvalósulni. Az alapvető kockázatok:

Üzleti kockázatként jelentkezhet például a hitelkereslet visszaesése, ennek nyomán a jövőbeni kamat- és díjbevételek elmaradása a tervezettől. A hitelezésen kívüli területek is szenvedhetnek, ugyanakkor a fizetési tranzakciókkal kapcsolatos üzleti (és akár működési) kockázatokat csökkenti például az azonnali fizetés Magyarországon március 2-ával megtörtént sikeres bevezetése, amely a készpénzzel szemben előnyt biztosít az elektronikus fizetések számára.

jelentkezhet a járványnak leginkább kitett ágazgatokban (pl. turizmus) működő, illetve a beszállítói és értékesítési láncuk megszakadásával küzdő vállalatok esetleges fizetésképtelensége, amely az alacsony likviditási tartalékokkal és rosszabb tőkeerővel rendelkező kisebb vállalkozásokat érintheti elsősorban, emellett a járvány eszkalációjának eredményeként az esetleges jövedelemkieséssel szembesülő háztartások fizetőképessége is romolhat. Mindez közép- és hosszú távon a bankok hitelportfóliójának romlását, az értékvesztés emelkedését, a nyereség csökkenését okozhatja. Piaci kockázatként jelentkezhet sok más mellett a bankok értékpapírportfóliójának átértékelődése. Az állampapírhozamok csökkenése például a kereskedési céllal tartott és az értékesíthető értékpapírokon árfolyamnyereséget, a lejáratig tartott papírok esetében viszont kamatbevétel-csökkenést okozhat. A bankok nyereségére gyakorolt hatás tehát ez esetben nem egyértelmű és egyirányú, mértéke bankonként is jelentősen eltér.

jelentkezhet sok más mellett a bankok értékpapírportfóliójának átértékelődése. Az állampapírhozamok csökkenése például a kereskedési céllal tartott és az értékesíthető értékpapírokon árfolyamnyereséget, a lejáratig tartott papírok esetében viszont kamatbevétel-csökkenést okozhat. A bankok nyereségére gyakorolt hatás tehát ez esetben nem egyértelmű és egyirányú, mértéke bankonként is jelentősen eltér. Működési kockázatként pedig minden előjöhet, ami a járvány humán erőforrásban, fizikai infrastruktúrában, logisztikában stb. tetten érhető hatásaként elképzelhető. Nekünk küldött válaszaik alapján a hazai nagybankok pandémiás tervek és üzletmenetfolytonossági tervek (BCP) összeállításával, implementációjával készültek fel a járvány terjedésére, a legtöbb banknál külön munkacsoportot állítottak fel a járvánnyal kapcsolatos javaslatok összeállítására és egyes döntések meghozatalára, az intézkedések elsősorban a munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti partnerek egészségét szolgáló, megelőzést és védelmet célzó, valamint az üzletmenet folytonosságát biztosító intézkedések, egyrészt a mindennapi higiéniai, másrészt a társaság érintkezéseket, üzleti utazásokat és rendezvényeken való részvételt érintő vonatkozásai vannak, lehetnek ezeknek.

