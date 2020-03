Újraindul India bajba jutott bankja

Március 19-től újra teljes körűen működik majd a YES Bank, India egyik legnagyobb magántulajdonban lévő pénzintézete, melyet nemrég menteni kellett likviditási problémák miatt - írja az Economic Times.

A YES Bank mind a 1132 fiókja újranyit 2020. március 19-étől és a digitális platformjaink is elérhetővé válnak” – írja Twitteren a Yes Bank.

Az állami moratóriumot március 18-án oldják föl és a pénzintézet új menedzsmentet kap a hónap végén, a vezérigazgató Prashant Kumar lesz.

A pénzintézetben a rekonstrukciós tervek szerint 49%-os részesedése lesz a State Bank of Indiának, az egyik legnagyobb indiai állami banknak és az új igazgatótanácsba két igazgatót fognak kinevezni. A társaságot egy elsősorban nagyobb állami bankokból álló konzorcium tőkésíti fel.

Az indiai jegybank március 5-én helyezett ki moratóriumot a Yes Bankra, mely során 50 000 rúpiára korlátozták a készpénzfelvételt és leváltották a társaság menedzsmentjét.